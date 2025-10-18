রিয়া মনিকে আজ তালাক দিয়ে দুধ দিয়ে গোসল করবো: হিরো আলম

রিয়া মনিকে আজ তালাক দিয়ে দুধ দিয়ে গোসল করবো: হিরো আলম
রিয়া মনিকে তালাক দিয়ে দুধ দিয়ে গোসল করবেন বলে জানিয়েছেন আলোচিত-সমালোচিত কনটেন্ট ক্রিয়েটর আশরাফুল আলম ওরফে হিরো আলম। তিনি জানান, আজ (১৮ অক্টোবর) শনিবার দুপুর ১টায় রাজধানীর আফতাবনগরের এম ব্লকে রিয়া মনিকে মৌখিক তিন তালাক দিয়ে দুধ দিয়ে গোসল করবেন।
হিরো আলম বলেন, ‘রিয়া মনি আমাকে খুন করতে চেয়েছিলো। সে পরকীয়া করে। তার সম্পূর্ণ সাক্ষী-প্রমাণ আপনাদের সামনে তুলে ধরবো।’
স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পরেই বিয়ে করবেন হিরো আলম, এ রকম কথা ছড়িয়েছেন খোদ তার অনুসারীরা। কিন্তু আলম বলছেন ভিন্ন কথা।
হিরো আলম বলেন, ‘এখন আর বিয়ে করার বয়স নেই। আমার তিন সন্তানকে দেখাশোনার জন্য একজন মা খুঁজছি। আমি একা তাদের মানুষ করতে পারবো না। আগে দুইটা বিবাহ করেছি। তারা সবাই আমাকে বিক্রি করে স্টার হতে এসেছিল। মিডিয়ার সামনে মিথ্যা কথা বলেছে। তারা মুখে বলেছে আমার সন্তানের মা হবে, কিন্তু তাদের অন্তরে ছিল স্টার হওয়ার নেশা। এ কারণে সংসারটা করা হলো না।’
এদিকে গত বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে লাইভে এসে হিরো আলমের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে ধরেন রিয়া মনি। কাঁদতে কাঁদতে তিনি জানান, তার সঙ্গে সংসার করা অবস্থায় হিরো আলম মিথিলা নামের একজনের সঙ্গে পরকীয়ায় জড়ান। সেই নারী আলমকে ধর্ষণ মামলাও দিয়েছে। এসব নিয়ে দ্বন্দ্বের জের ধরে হিরো আলমকে ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন রিয়া মনি। এমনকি তাকে তালাকনামাও পাঠিয়েছিলেন তিনি। তালাকের কাগজ হাতে পেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছিলেন আলম। বাধ্য হয়ে হিরো আলমের সংসারেই থেকে যান রিয়া মনি। কিন্তু হিরো আলম তার মন্দ চরিত্র বদলাননি বলে দাবি করেন রিয়া মনি।
লাইভে রিয়া মনি বলেন, ‘আমি আর নিতে পারছি না। আলম বলছে আমাকে ধ্বংস করে দেবে। তুমি তো নিজে ধ্বংস হয়ে গেলা, পাগলা হয়ে গেলা। মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে সবাই উঠে দাঁড়াতে পারে না। তুমি আলম মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছো, আমি তোমাকে বাঁচিয়েছি। এখন তুমি আমাকে ধ্বংস করতে আসো! তোমার মতো মানুষ আমাকে কি ধ্বংস করবে, মানুষের ডির্ভোস হয় না? ডির্ভোস হলে কি সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায়? তুমি আলম পরকীয়া করেছিলে। সেই নারী তোমাকে ধর্ষণ মামলা দিয়েছে। আমার আল্লাহ যদি সঙ্গে থাকে, তুমি কিছু করতে পারবে না। তুমি সংসারজীবনে সুখি না। সব জায়গায় রাজনীতি চলে না আলম।’
হিরো আলমের বিগত তিন স্ত্রীর উল্লেখ করে রিয়া মনি বলেন, ‘আমি তোমাকে ভালোবাসছিলাম। ভালোবেসে পরিবারের বিরুদ্ধে গিয়ে তোমাকে বিয়ে করেছিলাম। তোমার সঙ্গে নাটক করি নাই। তোমার টাকা দিয়ে আমি চলিও নাই। তোমাকে আমি লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়েছি। সব শেষে ভালো থাকা প্রয়োজন, সেইটা তুমি থাকতে পারছো না। সেজন্য আমাকে জ্বালাতে এসো না।’
