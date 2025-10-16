‘হিরো আলম ধর্ষণ মামলার আসামি’, লাইভে এসে বললেন তার স্ত্রী
বেশ কয়েকদিন ধরে হিরো আলমের সঙ্গে স্ত্রী রিয়া মনির সম্পর্ক ভালো যাচ্ছে না। রিয়া মনি নাকি আবার তাকে তালাক দিতে যাচ্ছেন, এমন গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। সেই গুঞ্জনের ভিড়ে আজ বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) রিয়া মনি ফেসবুক লাইভে এসে হিরো আলমের বিরুদ্ধে একঝাঁক অভিযোগ করেন।
এসময় কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখা যায় রিয়াকে। তিনি দাবি করেন, তার সংসার করা অবস্থায় হিরো আলম মিথিলা নামের একজনের সঙ্গে পরকীয়ায় জড়ান। সেই নারী তাকে ধর্ষণ মামলাও দিয়েছে। এসব নিয়ে ঝামেলা হলে হিরো আলমকে ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন রিয়া। তখন আলম সুইসাইডের চেষ্টা করেন। বাধ্য হয়ে হিরো আলমের সংসারে থেকে যান রিয়া। কিন্তু হিরো আলম তার মন্দ চরিত্র বদলাননি বলে দাবি করেন রিয়া মনি।
লাইভে রিয়া মনি বলেন, ‘আমি আর নিতে পারছি না। আলম আমাকে বলছে ধ্বংস করে দেবে। তুমি তো নিজে ধ্বংস হয়ে গেলা, পাগলা হয়ে গেলা। মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে সবাই উঠে দাঁড়াতে পারে না। তুমি আলম মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছো, আমি তোমাকে বাঁচিয়েছি। এখন আমাকে তুমি ধ্বংস করতে আসো। তোমার মতো মানুষ আমাকে কি ধ্বংস করবে। মানুষের ডির্ভোস হয় না। ডির্ভোস হলে কি সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায়। তুমি আলম পরকীয়া করেছিলে। সেই নারী তোমাকে ধর্ষণ মামলা দিয়েছে। আমার আল্লাহ যদি থাকে তুমি কিছু্ করতে পারবে না। তুমি সংসার জীবনে সুখি না। সব জায়গায় রাজনীতি চলে না আলম।’
হিরো আলমের তিনটা সংসারের কথা জানিয়ে রিয়া মনি বলেন, ‘আমি তোমাকে ভালোবাসছিলাম। ভালোবেসে পরিবারের বিরুদ্ধে গিয়ে তোমাকে আমি বিয়ে করেছিলাম। তোমার সঙ্গে নাটক করি নাই। তোমার টাকা দিয়ে আমি চলিও নাই। তোমাকে আমি লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়েছি। সব শেষে ভালো থাকা প্রযোজন সেইটা তুমি থাকতে পারছ না। সেজন্য আমাকে জ্বালাতে এসো না।’
তবে হিরো আলমকে তিনি ডিভোর্স দিচ্ছেন কি না সে বিষয়ে কিছু বলেননি রিয়া মনি।
