অনেক চেষ্টা করেছি সংসারটা করতে, আর আশা নেই : হিরো আলম

প্রকাশিত: ০৯:২২ পিএম, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
স্ত্রী রিয়া মনির সঙ্গে আবারও টানাপোড়েন চলছে হিরো আলমের

বিতর্কিত সোশ্যাল মিডিয়া ব্যক্তিত্ব হিরো আলম আবারও চরম মানসিক চাপে আছেন। স্ত্রী রিয়া মনি নাকি আবার তাকে তালাক দিতে যাচ্ছেন, এমন গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। যদি তাই হয় তবে কী করবেন হিরো আলম? এর আগে স্ত্রী রিয়া মনি চলে গেলে দু’বার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন তিনি।

বিষয়টি জানতে হিরো আলমের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ‌‘এবার কোনো কিছু করবো না। ওকে আর আটকাবো না। আমি স্বাভাবিক আছি। অনেক চেষ্টা করেছি সংসারটা করতে, আর আশা নেই। কারণ চেষ্টার পরও যদি না করতে পারি তাহলে কি আর করা! মানুষ আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করে, ট্রল করে। কিন্তু কেউ জানে না আমার ভেতরে কী কষ্ট। তবে আমি আর নিজেকে নিয়ে ভাবতে চাই না। চেষ্টা করবো সন্তানদের কথা ভাবতে। তাদের মানুষ করতে চাই।’

একসঙ্গে কাজ করতে গিয়ে রিয়া মনির প্রেমে পড়েছিলেন হিরো আলম। সেটা জানতে পেরে দ্বিতীয় স্ত্রী মডেল নুসরাত জাহান হিরো আলমকে ডিভোর্স দেন। পরে হিরো আলম রিয়া মনিকে বিয়ে করেন। তার সঙ্গে জুটি বেঁধে বেশ কিছু কাজও করছেন হিরো আলম। চলতি বছর এপ্রিল মাসে হিরো আলমের পালক বাবা মারা যান। এসময় বাবার পাশে না থাকায় স্ত্রী রিয়া মনিকে জীবন থেকে বয়কটের ঘোষণা দেন তিনি। তারপর থেকে নিয়মিতই তাদের দাম্পত্যে সমস্যা চলছে।

সম্প্রতি হিরো আলম রাজধানীর আফতাবনগরে হামলার শিকার হন। হিরো আলমের অনুসারীরা বলছেন, সেই হামলার নেপথ্যে রয়েছেন হিরো আলমের স্ত্রী রিয়া মনি। হিরো আলম এ ঘটনায় রিয়া মনিকে সরাসরি অভিযুক্ত না করলেও তার দাবি, ‘আমি এসব নিয়ে কিছুই বলতে চাই না। মামলা হয়েছে। একজন গ্রেফতারও হয়েছে এ ঘটনায়। তদন্তে দেখা যাক কী আসে।’

এদিকে রিয়া মনি বেশ কয়েকটি পোস্ট করেছেন এ নিয়ে। এক পোস্টে তিনি লিখেছেন, ‘আমার চরিত্রবান স্বামী আমাকে এমন পর্যায়ে এনেছে যে স্বামীকে কে বা কারা মেরেছে তার দায়ভার পড়ছে আমার উপর। এখন আপনারাই বলেন এরকম স্বামীর সংসার কি করা যায়?’

তার এই পোস্ট নিয়েই নতুন করে আবারও আলোচনায় হিরো আলমের সংসারের টানাপোড়েন।

