পাত্রী নয়, সন্তানদের মা খুঁজছেন হিরো আলম

প্রকাশিত: ০৭:২১ পিএম, ১৭ অক্টোবর ২০২৫
পাত্রী নয়, সন্তানদের মা খুঁজছেন হিরো আলম
তিন সন্তানের জন্য একজন মা খুঁজছেন আলম

রিয়া মনিকে তালাক দিয়ে এবার দুধ দিয়ে গোসল করবেন বলে জানিয়েছেন আলোচিত-সামালোচিত কনটেন্ট ক্রিয়েটর আশরাফুল আলম ওরফে হিরো আলম। তার ওপর সাম্প্রতিক হামলাসহ নানান কারণে স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না তার। এমনকি বিয়ে-সংসার নিয়েও বিরক্ত এই কনটেন্ট ক্রিয়েটর। জানিয়েছেন, বিয়ে বা সংসার নয়, এবার কেবল সন্তানদের জন্য একজন মা খুঁজছেন তিনি।

স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পরেই বিয়ে করবেন হিরো আলম, এ রকম কথা ছড়িয়েছেন খোদ তার অনুসারীরা। কিন্তু আলম বলছেন ভিন্ন কথা। জাগো নিউজকে হিরো আলম বলেন, ‘এখন আর বিয়ে করার বয়স নেই। আমার তিন সন্তানকে দেখাশোনার জন্য একজন মা খুঁজছি। আমি একা তাদের মানুষ করতে পারবো না। আগে দুইটা বিবাহ করেছি। তারা সবাই আমাকে বিক্রি করে স্টার হতে এসেছিল। মিডিয়ার সামনে মিথ্যা কথা বলেছে। তারা মুখে বলেছে আমার সন্তানের মা হবে, কিন্তু তাদের অন্তরে ছিল স্টার হওয়ার নেশা। এ কারণে সংসারটা করা হলো না।’

হিরো আলম এখন কী করবেন? জানতে চাইলে তিনি বলেন, নতুন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। আলম বলেন, ‘নতুন কাজ তো করতে পারছি না। একটা না একটা সমস্যা তৈরি হচ্ছে আমার জীবনে। তবে নতুন সিনেমার গানের কাজ শেষ করেছি। সামনে মুক্তি পাবে। এগুলোর কাজ দেখছি। নতুন কয়েকটা সিনেমার কথা চলছে।

এদিকে (১৬ অক্টোবর) গতকাল বৃহস্পতিবার নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে লাইভে এসে হিরো আলমের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে ধরেন রিয়া মনি। কাঁদতে কাঁদতে তিনি জানান, তার সঙ্গে সংসার করা অবস্থায় হিরো আলম মিথিলা নামের একজনের সঙ্গে পরকীয়ায় জড়ান। সেই নারী আলমকে ধর্ষণ মামলাও দিয়েছে। এসব নিয়ে দ্বন্দের জের ধরে হিরো আলমকে ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন রিয়া মনি। এমনকি তাকে তালাকনামাও পাঠিয়েছিলেন তিনি। তালাকের কাগজ হাতে পেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছিলেন আলম। বাধ্য হয়ে হিরো আলমের সংসারেই থেকে যান রিয়া মনি। কিন্তু হিরো আলম তার মন্দ চরিত্র বদলাননি বলে দাবি করেন রিয়া মনি।

লাইভে রিয়া মনি বলেন, ‌‘আমি আর নিতে পারছি না। আলম বলছে আমাকে ধ্বংস করে দেবে। তুমি তো নিজে ধ্বংস হয়ে গেলা, পাগলা হয়ে গেলা। মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে সবাই উঠে দাঁড়াতে পারে না। তুমি আলম মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছো, আমি তোমাকে বাঁচিয়েছি। এখন তুমি আমাকে ধ্বংস করতে আসো! তোমার মতো মানুষ আমাকে কি ধ্বংস করবে, মানুষের ডির্ভোস হয় না? ডির্ভোস হলে কি সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায়? তুমি আলম পরকীয়া করেছিলে। সেই নারী তোমাকে ধর্ষণ মামলা দিয়েছে। আমার আল্লাহ যদি সঙ্গে থাকে, তুমি কিছু করতে পারবে না। তুমি সংসারজীবনে সুখি না। সব জায়গায় রাজনীতি চলে না আলম।’

হিরো আলমের বিগত তিন স্ত্রীর উল্লেখ করে রিয়া মনি বলেন, ‘আমি তোমাকে ভালোবাসছিলাম। ভালোবেসে পরিবারের বিরুদ্ধে গিয়ে তোমাকে বিয়ে করেছিলাম। তোমার সঙ্গে নাটক করিনাই। তোমার টাকা দিয়ে আমি চলিও নাই। তোমাকে আমি লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়েছি। সব শেষে ভালো থাকা প্রয়োজন, সেইটা তুমি থাকতে পারছো না। সেজন্য আমাকে জ্বালাতে এসো না।’

