এনসিপি শাপলাই পাবে: হাসনাত
দলীয় প্রতীক হিসেবে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) শাপলাই পাবে বলে আত্মবিশ্বাসী দলের দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আব্দুল্লাহ।
এ নিয়ে মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) দুপুরে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে এক পোস্ট দেন তিনি। পোস্টে হাসনাত আবদুল্লাহ লেখেন, এনসিপি শাপলাই পাবে।
এর আগে, আজ (মঙ্গলবার) দুপুরে নির্বাচন কমিশন ভবনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ বলেছেন, জাতীয় নাগরিক পার্টিকে (এনসিপি) শাপলা দেওয়ার সুযোগ নেই। ১৯ অক্টোবরের মধ্যে এনসিপি শাপলার বিকল্প প্রতীক নেবে এবং আমাদের জানাবে। না হলে ইসি নিজ উদ্যোগে অন্য প্রতীক দিয়ে নিবন্ধন দেবে।
আরও পড়ুন
এবার ‘শাপলা’ প্রতীক চায় বাংলাদেশ কংগ্রেস
১৯ অক্টোবরের মধ্যে প্রতীক বেছে নিতে হবে এনসিপিকে
ইসি সচিব আরও বলেন, ১৯ তারিখের মধ্যে তারা বিকল্প প্রতীকের চাহিদা দেবেন। শাপলা প্রতীক অন্তর্ভুক্ত করার দরকার নেই বলে কমিশন মনে করে। শাপলা ছাড়া নিবন্ধন না নিলে এটা তাদের বিষয়।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে এনসিপিসহ দুটি দলকে নিবন্ধন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় ইসি। দল দুটির প্রতীকসহ বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।
৩০ সেপ্টেম্বর দলটিকে তফসিলে থাকা ৫০টি প্রতীক থেকে ৭ অক্টোবর পর্যন্ত পছন্দ জানানোর জন্য চিঠি দেয় ইসি। নির্ধারিত সময়ে এনসিপি পছন্দের প্রতীক বাছাই না করে বিধি সংশোধন করে ফের শাপলা বরাদ্দের দাবি জানায়। কিন্তু ইসি কাউকে শাপলা প্রতীক না দেওয়ার বিষয়ে অনড় অবস্থানে রয়েছে।
এনএস/এএমএ/জেআইএম