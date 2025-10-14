১৯ অক্টোবরের মধ্যে প্রতীক বেছে নিতে হবে এনসিপিকে
আগামী ১৯ অক্টোবরের মধ্যে প্রতীক বেছে নিতে হবে জাতীয় নাগরিক পার্টিকে (এনসিপি)। এনসিপি শাপলার বিকল্প প্রতীক নেবে এবং নির্বাচন কমিশনকে জানাবে। না হলে ইসি নিজ উদ্যোগে অন্য প্রতীক দিয়ে নিবন্ধন দেবে।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) নির্বাচন কমিশন ভবনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে ইসির জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ বলেন, জাতীয় নাগরিক পার্টিকে (এনসিপি) শাপলা দেওয়ার সুযোগ নেই।
আরও পড়ুন
এনসিপি শাপলার বিকল্প না নিলে, ইসি নিজ উদ্যোগে প্রতীক দেবে
খাট, বেগুনসহ এনসিপিকে ৫০টি প্রতীক বেঁধে দিলো ইসি
শাপলা প্রতীকের বিকল্প হিসেবে খাট, থালা, বেগুন, বালতিসহ ৫০টি প্রতীক থেকে নিজেদের প্রতীক বাছাই করতে হবে এনসিপিকে। আগামী ১৯ অক্টোবরের মধ্যে এসব প্রতীকের মধ্য থেকে একটি প্রতীক বেছে নিতে হবে। অন্যথায় ইসি নিজ উদ্যোগে ৫০টি প্রতীক থেকে পছন্দ করে একটি প্রতীক এনসিপিকে দিয়ে নিবন্ধন চূড়ান্ত করবে।
যেসব প্রতীক থেকে এনসিপিকে তাদের মার্কা পছন্দ করতে বলা হয়েছে সেগুলো হলো- আলমিরা, খাট, উটপাখি, ঘুড়ি, কাপ-পিরিচ, চশমা, দালান, বেগুন, চার্জার লাইট, কম্পিউটার, জগ, জাহাজ, টিউবওয়েল, টিফিন ক্যারিয়ার, টেবিল, টেবিল ঘড়ি, টেলিফোন, ফ্রিজ, তবলা, বক, মোরগ, কলম, তরমুজ, বাঁশি, লাউ, কলস, চিংড়ি, থালা, বেঞ্চ, লিচু, দোলনা, প্রজাপতি, বেলুন, ফুটবল, ফুলের টব, মোড়া, বালতি, কলা, বৈদ্যুতিক পাখা, মগ, মাইক, ময়ূর, মোবাইল ফোন, শঙ্খ, সেলাই মেশিন, সোফা, স্যুটকেস, হরিণ, হাঁস ও হেলিকপ্টার।
এমওএস/এসএনআর/জিকেএস