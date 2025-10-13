এবার ‘শাপলা’ প্রতীক চায় বাংলাদেশ কংগ্রেস

এবার ‘শাপলা’ প্রতীক চায় বাংলাদেশ কংগ্রেস
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) যখন ‘শাপলা’ পাওয়ার জন্য অনড় অবস্থায় রয়েছে, সেই পরিস্থিতিতে আরও একটি দল নির্বাচন কমিশনের (ইসি) কাছে এ প্রতীকটি চেয়েছে।
নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ কংগ্রেসের মহাসচিব মো. ইয়ারুল ইসলাম তাদের ‘ডাব’ প্রতীকের বদলে শাপলা চেয়ে সোমবার (১৩ অক্টোবর) ইসিতে আবেদন করেন। দলের দপ্তর সম্পাদক তুষার রহমান সশরীরে ইসিতে আবেদনপত্রটি জমা দেন।
দলটি জানায়, ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাংলাদেশ কংগ্রেস তাদের রাজনৈতিক পরিচয়ের প্রতীক হিসেবে শাপলা ব্যবহার করে আসছে। দলের প্রথম প্রচারপত্র থেকে শুরু করে ব্যানার, পোস্টার, লোগো- সর্বত্রই শাপলার উপস্থিতি রয়েছে। পরে ২০১৭ সালে নিবন্ধনের সময় ইসি জানায়, শাপলা যেহেতু জাতীয় প্রতীক, তাই এটি দলীয় প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। কমিশনের সেই নির্দেশনা মেনে কংগ্রেস ‘বই’ প্রতীক প্রস্তাব করে আবেদন জমা দেয়। তবে আবেদনপত্র ও দলীয় লোগোতে তখনও শাপলা ছিল, যা কংগ্রেসের আদর্শ ও ইতিহাসের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। তারপর সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনায় দলটির নিবন্ধন দেওয়া হলে তারা বই প্রতীক দাবি করলেও গেজেটভুক্ত না থাকায় অবশেষে তাদের ডাব প্রতীক নিতে হয়।
দপ্তর সম্পাদক তুষার বলেন, ‘জাতীয় কংগ্রেস ডাব প্রতীকের পরিবর্তে শাপলা চায়। আমরা ২০১৭ সালে শাপলা প্রতীক চেয়ে আবেদন করেছি কিন্তু ইসি আমাদের তা দেয়নি। তাই সামনে শাপলা প্রতীক যদি গেজেটভুক্ত করে তবে আমাদের যেন তা দেওয়া হয়। আমরাই মূলত শাপলা প্রতীকের মূল দাবিদার। আমাদের চাওয়া হচ্ছে, নির্বাচন কমিশন যদি দলীয় প্রতীক হিসেবে শাপলা বরাদ্দ দেয় তবে আমাদের যেন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দেয়।’
