হোয়াইট হাউজে লুৎফে সিদ্দিকী ও মার্কিন বিশেষ দূত সেরজিও গরের বৈঠক
প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী (বুধবার) হোয়াইট হাউজের ওয়েস্ট উইংয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক বিশেষ দূত ও ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত সেরজিও গরের সঙ্গে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেন।
বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং বৈঠকে অনুষ্ঠিত ফলপ্রসূ ও বিস্তৃত আলোচনার জন্য সেরজিও গরের প্রতি ধন্যবাদ জানান। প্রধান উপদেষ্টার সহকারী প্রেস সচিব সুচিস্মিতা তিথি বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) বিকেলে এ তথ্য জানান।
তিনি জানান, সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ভারতে রাষ্ট্রদূত হিসেবে মনোনীত গর এবং বিশেষ দূত সিদ্দিকী বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতা, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সংস্কার এবং শ্রমবাজার উন্নয়নসহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতবিনিময় করেন। তারা আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সম্পর্ক, নির্বাচন প্রক্রিয়া, বিভ্রান্তিমূলক তথ্যের ঝুঁকি এবং উন্মুক্ত ও সরাসরি যোগাযোগ চ্যানেল বজায় রাখার গুরুত্ব নিয়েও আলোচনা করেন।
বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস সম্পর্কে অ্যাম্বাসেডর গরের সৌজন্যমূলক মন্তব্যের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক অংশীদারত্ব আরও গভীর করার বিষয়ে বাংলাদেশের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।
তিনি নিকট ভবিষ্যতে অ্যাম্বাসেডর গরকে ঢাকা সফরের আমন্ত্রণও জানান।
এ বৈঠকটি অ্যাম্বাসেডর গর ও প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের মধ্যে সম্প্রতি নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত আলোচনার ধারাবাহিকতা, যা জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ৮০তম ফাঁকে সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
