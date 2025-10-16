  2. জাতীয়

কঠোর পরিশ্রম করলে শুরুর ব্যর্থতা চিরদিন পিছিয়ে রাখতে পারবে না

প্রকাশিত: ০২:৩৭ পিএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম/ফাইল ছবি

পরিশ্রম করলে জীবনের প্রারম্ভিক কোনো ব্যর্থতাই কাউকে চিরদিন পিছিয়ে রাখতে পারবে না বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে এক পোস্টে নটর ডেম কলেজে পড়াশোনা ও পরে এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি এ কথা বলেন।

শফিকুল আলম বলেন, নটর ডেম কলেজের বিজ্ঞান বিভাগে প্রথম বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষায় এক হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থীর মধ্যে আমি ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিলাম। আনন্দে যেন আকাশে উড়ছিলাম। কিন্তু পরের কয়েক মাসেই আত্মতুষ্টিতে ভুগতে শুরু করি। কলোনির আড্ডাবাজিতে মেতে উঠি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা শহরজুড়ে আড্ডা দিতাম। কখনো আবার মতিজিল কলোনির মাঠে ফুটবল-ক্রিকেট খেলতাম।

তিনি লিখেছেন, এর পরিণতিও প্রত্যাশিত ছিল—এইচএসসি পরীক্ষায় আমার ফলাফল ছিল জীবনের অন্যতম সবচেয়ে খারাপ। কষ্টেসৃষ্টে প্রথম বিভাগে পাস করেছিলাম, তাও মাত্র দুটি লেটার নিয়ে। দেশের সেরা কলেজের গ্রুপ ওয়ানের ১২২ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্ভবত আমার ফলাফলই ছিল সবচেয়ে নিচে।

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব বলেন, সেই লজ্জা কাটাতে আমার লেগে গিয়েছিল বহু বছর—সম্ভবত কয়েক দশকও। কৈশোরে যে খারাপ অভ্যাস গেঁথে যায়, তা সহজে ছাড়া যায় না; সেগুলো ঝেড়ে ফেলতে প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি অধ্যবসায়।

‘তবে আমি সৌভাগ্যবান যে আমার সুশৃঙ্খল ও সহায়ক ভাইবোন এবং শ্রেষ্ঠ বাবা-মা ছিল। সবার ভাগ্যে এমন সহায়তা জোটে না। কিন্তু আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, পরিশ্রম করলে জীবনের প্রারম্ভিক কোনো ব্যর্থতাই কাউকে চিরদিন পিছিয়ে রাখতে পারবে না।’ যোগ করেন প্রেস সচিব।

