যুক্তরাষ্ট্রে বসেই বাংলাদেশি ভোটার হওয়া যাবে, কার্যক্রম উদ্বোধন

যুক্তরাষ্ট্রে বসেই বাংলাদেশি ভোটার হওয়া যাবে, কার্যক্রম উদ্বোধন
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চারটি স্থানে জাতীয় পরিচয় নিবন্ধনের কার্যক্রম শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এর ফলে এখন থেকে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশি নাগরিকরা সেখান থেকেই আবেদন করে ভোটার হতে পারবেন।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগের মহাপরিচালক এ এস এম হুমায়ুন কবীর এ তথ্য জানিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন ডিসি, ফ্লোরিডার মিয়ামি ও লসএঞ্জেলেসে এই কার্যক্রম শুরু হয়।
তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের যে ৪টি মিশন অফিস আছে সেই জায়গাতেই এনআইডির নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু হয়ে গেছে। আর এগুলো পরীক্ষা করা হয়েছে এবং পরীক্ষা করে আমরা সফল হয়েছি। এখান থেকে এটা করা যাচ্ছে। সফল হওয়ার প্রমাণ হিসাবে ১০ জনের এনআইডি কার্ড এখান থেকেই আমরা প্রসেস করে এবং নম্বর হওয়ার পর তাদেরকে এগুলো আমরা হস্তান্তর করেছি। এর মধ্যে দিয়ে নিবন্ধন কার্যক্রমও উদ্বোধন হয়ে গেলো।
তিনি বলেন, এখন যারা যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভোটার রেজিস্ট্রেশন করতে চান বা এনআইডির সেবা পেতে চান তাদের ক্ষেত্রে আর বাধা থাকলো না। এখন থেকে তারা নিয়মিত আমাদের যে নিয়ম তা মেনে ডকুমেন্টগুলো দিয়ে ভোটার হতে পারবেন।
তিনি আরও বলেন, আমাদের মিশন অফিসে যারা কাজ করবেন আমাদের অনুপস্থিতিতে তারা আমাদের টেকনিক্যাল লোকদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বলেছেন তারা পারবে। এছাড়া কাজ করতে গেলে যদি সুবিধা-অসুবিধা হয় আমাদের এখানে যে টেকনিক্যাল লোকরা এসেছিলেন, তাদের নম্বর তারা নিয়ে রেখেছে কোনো অসুবিধা হলে তাদের সঙ্গে তারা শেয়ার করবে। যেই টিমে যে টেকনিক্যাল লোক ছিল তিনি ওই টিমের সঙ্গে যোগাযোগ করে কোনো অসুবিধা হলে তাদের গাইড করবে।
জানা গেছে, নির্বাচন কমিশন ৪০টি দেশে কার্যক্রমটি সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা নিয়েছিল যার মধ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে বর্তমানে ১১টি দেশের (সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, ইতালি, যুক্তরাজ্য, কুয়েত, কাতার, মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, জাপান ও যুক্তরাষ্ট্র) ১৭টি স্টেশনে ইসির প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিবন্ধন ও ভোটার করার কার্যক্রম চলমান আছে।
