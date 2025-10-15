হাটহাজারীতে দুই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় একজন আটক

হাটহাজারীতে দুই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় একজন আটক
চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে ছুরিকাঘাতে ইউনিয়ন ছাত্রদল সভাপতি অপি দাস ও তানিম হোসেন হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে মো. আফসার উদ্দিন নামের এক জনকে আটক করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) দিনগত রাতে উপজেলার ফতেয়াবাদ এলাকার একটি ক্লিনিক থেকে তাকে আটক করা হয়।
এই ঘটনায় আফসার উদ্দিনও আহত ছিলেন। তিনি কক্সবাজার জেলার সদর থানাধীন পানখালী এলাকার কবির আহম্মদের ছেলে।
আফসার হাটহাজারী উপজেলার সুজন কলোনিতে বসবাস করে আসছিলেন বলে জানায় পুলিশ। নিহত অপি দাস বিএনপির কেন্দ্রীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক ব্যরিস্টার মীর হেলালের অনুসারি বলে জানা গেছে।
হাটহাজারী সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কাজী মো. তারেক আজিজ জাগো নিউজকে বলেন, অপি দাস ও তানিম হোসেন হত্যাকাণ্ডের ঘটনার জড়িত আফসার উদ্দিন নামে একজনকে আটক করা হয়।
তিনি বলেন, ঘটনার সময় আফসার উদ্দিন নিজেও আহত হন। গোপনে ফতেয়াবাদ এলাকার একটি প্রাইভেট ক্লিনিকে চিকিৎসা নিচ্ছিলেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত অন্যদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে জানান তিনি।
