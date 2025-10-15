চট্টগ্রামে ছুরিকাঘাতে ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি নিহত

চট্টগ্রামে ছুরিকাঘাতে ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি নিহত
চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে এক ছাত্রদল নেতা নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) রাত সাড়ে ৮টার দিকে চিকনদণ্ডী ইউনিয়নের চৌধুরীহাটের দাতারাম সড়ক এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত অপি দাশ (৩৫) চিকনদণ্ডী ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি ছিলেন। তিনি বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির চট্টগ্রাম বিভাগীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীনের অনুসারী।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাতে একটি ফুলের দোকানের সামনে কয়েকজনের সঙ্গে অপি ও তার সহপাঠী তানিমের কথা-কাটাকাটি ও একপর্যায়ে হাতাহাতি হয়। এসময় হামলাকারীরা দুজনকে ছুরিকাঘাত করে দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন।
পরে দুজনের চিৎকারে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এসে তাদের উদ্ধার করে একটি প্রাইভেট হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে তাদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হলে জরুরি বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক অপিকে মৃত ঘোষণা করেন। অপর গুরুতর আহত তামিম বর্তমানে সংকটাপন্ন অবস্থায় চিকিৎসাধীন।
হাসপাতালে কর্মরত চট্টগ্রাম জেলা পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) আলাউদ্দিন তালুকদার বলেন, ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত অপিকে জরুরি বিভাগে আনা হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় আরেকজন গুরুতর আহত হয়েছেন।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, হামলার পেছনের কারণ এখনো স্পষ্ট নয়। এ বিষয়ে তারা প্রাথমিক তদন্ত শুরু করেছেন।
হাটহাজারী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনজুর কাদের ভূঁইয়া ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, তারা বিষয়টি দেখছেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত পরে জানানো হবে।
চট্টগ্রামের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হাটহাজারী সার্কেল) তারেক আজিজ জাগো নিউজকে বলেন, সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে যে কয়েকজন যুবক আড্ডা দিচ্ছিলেন। একপর্যায়ে কথা-কাটাকাটি থেকে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। এসময় অপিকে ছুরিকাঘাত করা হয়। পরে তিনি মারা যান। কী নিয়ে বিরোধ হয়েছিল তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এ ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে। অন্যদের আটকে অভিযান চলছে।
এমআরএএইচ/একিউএফ