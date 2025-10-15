হাটহাজারীতে ছুরিকাঘাতে আহত আরেক যুবকের মৃত্যু
চট্টগ্রামের হাটহাজারীর চিকনদণ্ডী ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি অপি দাস হত্যাকাণ্ডের পর ছুরিকাঘাতে আহত তানিম হোসেন (৩০) নামের আরেক যুবক মারা গেছেন। বুধবার (১৫ অক্টোবর) সকালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) রাত সাড়ে ৮টার দিকে হাটহাজারী উপজেলার চৌধুরীহাট এলাকায় একটি ফুলের দোকানের সামনে কয়েকজন যুবক এসে অপু দাস ও তার বন্ধু তানিম হোসেনকে ছুরিকাঘাত করেন। এতে তারা গুরুতর আহত হন।
মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে স্থানীয় লোকজন তাদের উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক অপুকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত তানিম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। বুধবার সকালে চিকিৎসাধীন তানিমও মারা যান।
হাটহাজারী সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কাজী মো.তারেক আজিজ জাগো নিউজকে বলেন, হাটহাজারীতে ছুরিকাঘাতে আহত তানিম হোসেন নামে আরেকজন বুধবার সকালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন।
