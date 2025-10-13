  2. জাতীয়

রোমে এফএও সদরদপ্তরে প্রধান উপদেষ্টাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৫:৩১ পিএম, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
রোমে এফএও সদরদপ্তরে প্রধান উপদেষ্টাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা
জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সদরদপ্তরে ড. ইউনূস/ ছবি: প্রধান উপদেষ্টার অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ

ইতালির রোমে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) সদরদপ্তরে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে।

সোমবার (১৩ অক্টোবর) প্রধান উপদেষ্টা এফএও সদরদপ্তরে পৌঁছালে সংস্থাটির মহাপরিচালক ড. কু দংইউ প্রধান ফটকে এসে ড. ইউনূসকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান।

প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এ তথ্য জানান।

এফএও আয়োজিত বার্ষিক বিশ্ব খাদ্য ফোরামে যোগ দিতে রোববার (১২ অক্টোবর) বিকেল ৫টার দিকে বিমানের একটি ফ্লাইটে রোমের ফিউমিচিনো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান প্রধান উপদেষ্টা।

আরও পড়ুন
ইতালি পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা
বিশ্ব খাদ্য ফোরামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা অধ্যাপক ইউনূস
প্রেস সচিব: ইতালির প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান উপদেষ্টার বৈঠকের কথা কোথাও বলিনি

বিমানবন্দরে তাকে স্বাগত জানান ইতালিতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এ.টি.এম. রকীবুল হক।

সফরসূচি অনুযায়ী, ড. ইউনূস ফোরামের মূল অধিবেশনে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে ভাষণ দেওয়ার পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধানদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। ১৫ অক্টোবর তার দেশে ফেরার কথা রয়েছে।

এমইউ/ইএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।