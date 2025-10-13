বিশ্ব খাদ্য ফোরামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা অধ্যাপক ইউনূস
ইতালির রোম সফররত অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস সোমবার (১৩ অক্টোবর) বিশ্ব খাদ্য ফোরামের (ডব্লিউএফএফ) উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে অংশ নেবেন। এছাড়া ব্রাজিলের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠকসহ বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবেন।
প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, দিনের কর্মসূচি অনুযায়ী স্থানীয় সময় দুপুর ২টা থেকে শুরু হওয়া বিশ্ব খাদ্য ফোরামের গ্র্যান্ড ওপেনিং অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য দেবেন অধ্যাপক ইউনূস। মূল বক্তব্য দেওয়ার পর তিনি গ্লোবাল অ্যালায়েন্স কার্যালয় পরিদর্শন করবেন।
আরও পড়ুন
উদ্যোক্তাদের জন্য সামাজিক ব্যবসা তহবিল গঠনের আহ্বান ড. ইউনূসের
প্রেস সচিব: ইতালির প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান উপদেষ্টার বৈঠকের কথা কোথাও বলিনি
বিকেল ৩টা ২০ মিনিটে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভার বৈঠক নির্ধারিত রয়েছে। এরপর বিকেল সাড়ে ৪টায় তিনি সাক্ষাৎ করবেন রোমের মেয়র রবার্তো গুয়াল্টিয়েরির সঙ্গে। বিকেল সোয়া ৫টায় প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে জিবুতির প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।
দিনের শেষ কর্মসূচি হিসেবে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) মহাপরিচালক কু দংইউ প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন।
এমইউ/একিউএফ/এমএস