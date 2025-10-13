  2. জাতীয়

ইতালির প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান উপদেষ্টার বৈঠকের কথা কোথাও বলিনি

প্রকাশিত: ০৮:৪৬ এএম, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
ইতালির প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান উপদেষ্টার বৈঠকের কথা কোথাও বলিনি
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব, ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি, রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা বাসস

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস রোম সফরকালে ইতালির প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করবেন- এমন কথা তিনি কোথাও বলেননি বলে দাবি করেছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

রোববার (১২ অক্টোবর) রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে তার ভেরিফায়েড অ্যাকাউন্টে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে তিনি এ কথা বলেন।

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম/ফাইল ছবি

স্ট্যাটাসে শফিকুল আলম লেখেন, কিছু সংবাদপত্র ও রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা বাসস জানিয়েছে যে, প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস রোম সফরকালে ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির সঙ্গে বৈঠক করবেন। তবে এই সফরের বিষয়ে বাসস বা কোনো সংবাদপত্র আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেনি।

তিনি লেখেন, বুধবার অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে এবং পরে দুটি টেলিভিশন চ্যানেলে আমি জানিয়েছিলেন যে, প্রধান উপদেষ্টা জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) আয়োজিত বিশ্ব খাদ্য ফোরামে অংশ নিতে রোম যাচ্ছেন। আমি আরও বলেছিলাম, সফরকালে তিনি (প্রধান উপদেষ্টা) কয়েকটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করবেন।

প্রেস সচিব আরও লেখেন, তবে সংবাদ সম্মেলনে আমি কোথাও বলিনি যে, প্রধান উপদেষ্টা ইতালির প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করবেন। বাস্তবে এমন কোনো বৈঠকের সময়সূচিও নির্ধারিত ছিল না। সংশ্লিষ্ট সংবাদমাধ্যমগুলো তাদের প্রতিবেদন সংশোধন করবে বলে আশা করি।

