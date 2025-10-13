ট্রাম্পের বক্তব্যে বাধা দেওয়ায় টেনেহিঁচড়ে বের করা হলো ইসরায়েলি এমপিকে

ট্রাম্পের বক্তব্যে বাধা দেওয়ায় টেনেহিঁচড়ে বের করা হলো ইসরায়েলি এমপিকে
ট্রাম্পের বক্তব্যে বাধা দেওয়ায় টেনেহিঁচড়ে বের করে দেওয়া হলো দুুজন ইসরায়েলি এমপিকে। সোমবার (১৩ অক্টোবর) ইসরায়েলি পার্লামেন্ট নেসেটে ঘটেছে এই ঘটনা।
বের করে দেওয়া দুই এমপি হলেন হাদাশ পার্টির আয়মান ওদেহ ও ওফার কাসিফ। সোমবার তারা ‘ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিন’ লেখা একটি ছোট ব্যানার হাতে নেসেট উপস্থিত হন ও ট্রাম্পের বক্তৃতা চলাকালে চিৎকার করতে থাকেন। সেসময় নেসেটের অন্য সদস্যরা করতালি দেওয়া মাধ্যমে তাদের থামানোর চেষ্টা করেন। একপর্যায়ে নিরাপত্তা কর্মকর্তারা দ্রুত তাদের বাইরে নিয়ে যান।
জানা যায়, গাজায় যুদ্ধবিরতি ও বন্দি বিনিময় চুক্তি বাস্তবায়ন উপলক্ষে ইসরায়েল সফরে গিয়ে ইসরায়েলি পার্লামেন্টে বক্তব্য রাখেন ট্রাম্প। বক্তব্যে বাধা দেওয়া দুই ব্যক্তিকে বাইরে নিয়ে যাওয়াকে ‘খুবই কার্যকর’ বলে মন্তব্য করে নিজের বক্তব্য চালিয়ে যান তিনি।
ট্রাম্প বলেন, আজ আকাশ শান্ত, বন্দুক নীরব, পবিত্র ভূমিতে এখন শান্তি বিরাজ করছে।’ গাজায় যুদ্ধবিরতি ও স্থিতিশীলতা নিয়ে বক্তব্য দিতে গিয়ে তিনি এটিকে ‘ঐতিহাসিক ভোর’ হিসেবে বর্ণনা করেন।
এসময় তিনি ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে ‘অসাধারণ সাহসী মানুষ’ বলে প্রশংসা করেন। গাজা যুদ্ধবিরতি সফলভাবে সম্পন্ন করার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এবং জামাতা ও উপদেষ্টা জ্যারেড কুশনারকে ধন্যবাদ জানান তিনি।
এছাড়া, শান্তি আলোচনায় অংশ নেওয়া আরব দেশগুলোরও প্রশংসা করেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, তাদের সহযোগিতা এক অবিশ্বাস্য বিজয়।
ট্রাম্পের ভাষ্যমতে, এই চুক্তি ইসরায়েল ও গোটা অঞ্চলের জন্য ‘সোনালি যুগের সূচনা’।
এদিকে ইসরায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) জানিয়েছে, হামাস দ্বিতীয় দফায় জীবিত ১৩ জন ইসরায়েলি জিম্মিকে রেড ক্রসের কাছে হস্তান্তর করেছে। তাদের গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এর আগে প্রথম দফায় সাত জিম্মিকে মুক্তি দিয়েছিল ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠনটি।
সূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ফ্রি প্রেস জার্নাল
কেএএ/