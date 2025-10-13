‘আমি শান্তি স্থাপনে পারদর্শী’
পাকিস্তান-আফগানিস্তান সংঘাতে মধ্যস্থতায় নামছেন ট্রাম্প
পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্ত সংঘাতে দুই দেশের মধ্যে সৃষ্ট উত্তেজনা প্রশমনে মধ্যস্থতার আগ্রহ দেখিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সোমবার (১৩ অক্টোবর) তিনি বলেছেন, ‘আমি শান্তি স্থাপনে পারদর্শী।’
গত শনিবার গভীর রাত থেকে রোববার সকাল পর্যন্ত পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্তে তীব্র গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। পাকিস্তানের আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ দপ্তর (আইএসপিআর) জানিয়েছে, কাবুলের হামলার জবাবে ইসলামাবাদ পাল্টা ব্যবস্থা নিলে ২৩ পাকিস্তানি সেনা এবং দুই শতাধিক তালেবান ও সংশ্লিষ্ট যোদ্ধা নিহত হন।
দ্বিতীয় মেয়াদে হোয়াইট হাউজে ফেরার পর থেকে ট্রাম্প বারবার দাবি করে আসছেন, তিনি আটটি যুদ্ধের সমাধান করেছেন, যা তাকে নোবেল শান্তি পুরস্কারের যোগ্য করে তোলে। পর্যবেক্ষকরা অবশ্য তার এ দাবিকে ‘অতিরঞ্জিত’ বলে মনে করছেন।
সোমবার ওয়াশিংটন থেকে ইসরায়েলগামী প্লেনে ওঠার সময় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন ট্রাম্প। এসময় তিনি নিজেই পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্তে চলমান সংঘাতের প্রসঙ্গ তোলেন।
এক সাংবাদিক তাকে জিজ্ঞেস করেন, গাজায় শান্তিচুক্তি সম্পাদনের জন্য ট্রাম্পকে রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট উভয় পক্ষই কৃতিত্ব দিচ্ছে—এটি তার উত্তরাধিকারে কীভাবে প্রভাব ফেলবে?
জবাবে ট্রাম্প বলেন, এটি অষ্টম যুদ্ধ, যা আমি সমাধান করেছি। এখন শুনছি, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ চলছে। আমি বলেছি, ‘আমি দেশে ফিরে সেটাও দেখবো।’ আমি আরেকটি সমাধান করতে যাচ্ছি। কারণ যুদ্ধ মিটিয়ে শান্তি স্থাপনে আমি দক্ষ এবং এটি করা আমার জন্য সম্মানের বিষয়। আমি লাখো মানুষের প্রাণ বাঁচাই।
ভেনেজুয়েলার বিরোধীদলীয় নেতা মারিয়া কোরিনা মাচাদোর নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়া প্রসঙ্গে ট্রাম্প বলেন, নোবেল কমিটিকে সুবিচার করতে হবে। এটা ২০২৪ সালের জন্য ছিল… তবে অনেকে বলছেন, ২০২৫ সালে ঘটে যাওয়া এবং সম্পন্ন হওয়া অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনায় তারা ব্যতিক্রম করতে পারতেন। কিন্তু আমি এটা নোবেলের জন্য করিনি, করেছি প্রাণ বাঁচানোর জন্য।
তিনি আরও বলেন, ভাবুন ভারত-পাকিস্তান নিয়ে—দশকের পর দশক ধরে চলা কয়েকটি যুদ্ধ ছিল। একটির বয়স ৩১ বছর, একটির ৩২ বছর, আরেকটি ৩৭ বছর। আমি প্রতিটিই মূলত একদিনের মধ্যেই শেষ করেছি। এটা মন্দ নয়।
ট্রাম্প দাবি করেন, তিনি কয়েকটি যুদ্ধ শুধু শুল্কনীতি প্রয়োগ করেই শেষ করেছেন।
‘ভারত ও পাকিস্তানকে আমি বলেছিলাম, তোমরা যদি যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করো, আমি তোমাদের দুই দেশের ওপরই ১০০, ১৫০ বা ২০০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করবো। ফলাফল? ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই যুদ্ধ মিটে যায়। শুল্ক না থাকলে এটি কখনোই সম্ভব হতো না,’ বলেন তিনি।
ট্রাম্প এর আগেও দাবি করেছেন, তিনি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে গত মে মাসের সংঘাতের অবসান ঘটিয়েছেন। কয়েক দশকের মধ্যে এটি ছিল দুই দেশের সবচেয়ে ভয়াবহ সংঘাত, যা ভারতশাসিত কাশ্মীরে পর্যটকদের ওপর সন্ত্রাসী হামলার পর শুরু হয়। ভারত দাবি করেছিল, হামলাটির পেছনে পাকিস্তানের সমর্থন ছিল। ইসলামাবাদ অবশ্য এ অভিযোগ অস্বীকার করে।
চার দিনব্যাপী সংঘাতে দুই পক্ষই যুদ্ধবিমান, ক্ষেপণাস্ত্র, গোলন্দাজ অস্ত্র ও ড্রোন ব্যবহার করে। এতে বহু প্রাণহানি ঘটে। পরে দুই দেশ যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়। পাকিস্তান দাবি করে, সংঘাতের সময় তারা ভারতের ছয়টি যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করেছে, যার মধ্যে ফরাসি তৈরি রাফালও ছিল। তবে ভারত ‘কিছু ক্ষতি’ স্বীকার করলেও ছয়টি যুদ্ধবিমান হারানোর কথা অস্বীকার করে।
সূত্র: ডন, এএফপি, রয়টার্স
