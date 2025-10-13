ট্রাম্পকে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালেন ইসরায়েলি পার্লামেন্ট সদস্যরা

ট্রাম্পকে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালেন ইসরায়েলি পার্লামেন্ট সদস্যরা
ইসরায়েল সফরে এসে দেশটির সংসদে ভাষণ দেওয়ার আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন পার্লামেন্ট সদস্যরা। হামাসের সঙ্গে ইসরায়েলের যুদ্ধবিরতি ও জিম্মি বিনিময় চুক্তি সফলভাবে মধ্যস্থতা করায় তাকে এমন অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে।
প্রতিবেদনের তথ্য মতে, সংসদে প্রবেশের পর ট্রাম্পকে কয়েক মিনিট ধরে করতালি ও উল্লাসে স্বাগত জানানো হয়। তার সঙ্গে ছিলেন বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ, জামাতা জ্যারেড কুশনার এবং কন্যা ইভাঙ্কা ট্রাম্প।
সোমবার (১২ অক্টোবর) ট্রাম্প এয়ার ফোর্স ওয়ানে করে ইসরায়েল পৌঁছান। সেখানে তিনি যুক্তরাষ্ট্র-সুবিধাভিত্তিক যুদ্ধবিরতি ও জিম্মি বিনিময় চুক্তি উদ্যাপন করতে আসেন। এই চুক্তিকে যুদ্ধের কার্যত সমাপ্তি এবং মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার এক নতুন সুযোগ হিসেবে ঘোষণা করেন ট্রাম্প।
তেল আবিবের ‘হোস্টেজেস স্কয়ার’র ওপর দিয়ে এয়ার ফোর্স ওয়ানের একটি প্রতীকী উড্ডয়ন সম্পন্ন হয়। সেখানে হাজারো মানুষ জিম্মিদের প্রত্যাবর্তন উদ্যাপন করছিলেন। এরপরই বিমানটি বেন গুরিয়ন বিমানবন্দরে অবতরণ করে।
ট্রাম্প বলেন, যুদ্ধবিরতির এই মুহূর্তে উভয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে আনন্দ ও স্বস্তির বার্তা নিয়ে এসেছে। মধ্যপ্রাচ্যে নতুন আস্থার সূচনা ঘটাতে এবং ইসরায়েল ও আরব প্রতিবেশীদের সম্পর্ক পুনর্গঠনে এটিকে ‘ঐতিহাসিক সুযোগ’ হিসেবে দেখছেন ট্রাম্প।
সূত্র : আরব নিউজ
কেএম