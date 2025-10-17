  2. স্বাস্থ্য

সরকারি হাসপাতালে ডেঙ্গু পরীক্ষা বিনামূল্যে

প্রকাশিত: ১১:৩৯ এএম, ১৭ অক্টোবর ২০২৫
ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকারি হাসপাতালে ডেঙ্গু ডেঙ্গু পরীক্ষা করে দিয়েছে সরকার। ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত থাকবে এই সুযোগ।

বুধবার (১৫ অক্টোবর) স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে এ সংক্রান্ত নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব কাজী শরীফ উদ্দিন আহমেদ স্বাক্ষরিত স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে দেওয়া এক চিঠিতে বলা হয়, এনএসআই টেস্ট ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত বিনামূল্যে করার প্রয়োজনীয় নির্দেশক্রমে অনুরোধ হলো।

ডেঙ্গু প্রকোপ বাড়ছেই। গেলো ৯ মাসের চেয়ে এই মাসে ডেঙ্গু আক্রান্তের হার ভয়াবহ রকম বেশি। মৃত্যুর সংখ্যাও বেশি। এ মাসের ১৫ দিনে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ১০৪২৮ জন, মৃত্যু হয়েছে ৪৫ জনের।

গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে একজন মারা গেছেন। এসময়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৭৫৫ জন ডেঙ্গুরোগী। এ নিয়ে চলতি বছর ডেঙ্গুতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২৪৩ জন এবং শনাক্ত রোগী বেড়ে ৫৭ হাজার ৭৭০ জনে দাঁড়িয়েছে।

