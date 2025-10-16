  2. স্বাস্থ্য

অক্টোবরের ১৫ দিনে ডেঙ্গু আক্রান্তের রেকর্ড

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:০৬ পিএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
অক্টোবরের ১৫ দিনে ডেঙ্গু আক্রান্তের রেকর্ড
ফাইল ছবি

দেশে ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়ছেই। গত ৯ মাসের চেয়ে চলতি অক্টোবরে ডেঙ্গু আক্রান্তের হার ভয়াবহ রকম বেশি। মৃত্যুর সংখ্যাও বেশি। এ মাসের ১৫ দিনে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ১০ হাজার ৪২৮ জন আর মৃত্যু হয়েছে ৪৫ জনের। গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে একজন মারা গেছেন। এসময়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৭৫৫ জন ডেঙ্গুরোগী। এ নিয়ে চলতি বছর ডেঙ্গুতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৪৩ জন এবং শনাক্ত রোগী বেড়ে হয়েছে ৫৭ হাজার ৭৭০ জনে।

বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোলরুম থেকে পাঠানো ডেঙ্গুবিষয়ক নিয়মিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য পাওয়া যায়।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানায়, গত ২৪ ঘণ্টায় যারা ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন তাদের মধ্যে বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১৩১ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৯৮ জন, ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১৮৭ জন, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে ১৮১ জন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ৬৮ জন, খুলনা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৫৮ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ২৪ জন, রংপুর বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৬ জন ও সিলেট বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ২ জন রয়েছেন।

ডেঙ্গুতে একদিনে মারা যাওয়া একজন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের বাসিন্দা।

গত ২৪ ঘণ্টায় হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছেন ৭১৬ জন ডেঙ্গুরোগী। এ নিয়ে চলতি বছর আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে ছাড়পত্র পেয়েছেন ৫৪ হাজার ৮৩৪ জন।

আরও পড়ুন
ডেঙ্গু প্রতিরোধের উপায় কী?
ছড়িয়ে পড়ছে ডেঙ্গু, বাঁচবেন যেভাবে

২০২৪ সালে দেশে মোট ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছিল এক লাখ এক হাজার ২১৪ জন এবং মৃত্যু হয়েছিল ৫৭৫ জনের। এর আগের বছর ২০২৩ সালে ডেঙ্গুতে মারা যান সর্বোচ্চ এক হাজার ৭০৫ জন এবং আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন তিন লাখ ২১ হাজার ১৭৯ জন।

এসইউজে/এমআইএইচএস/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।