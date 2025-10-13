আবারও ডিভোর্সের পথে হিরো আলম-রিয়া মনি!

আবারও ডিভোর্সের পথে হিরো আলম-রিয়া মনি!
আলোচিত কনটেন্ট ক্রিয়েটর হিরো আলম ও তার স্ত্রী রিয়া মনিকে ঘিরে ফের শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক। সম্প্রতি এক রহস্যজনক ফেসবুক পোস্টে ইঙ্গিত মিলেছে তাদের দাম্পত্য জীবনে আবারও ভাঙনের সুর বেজেছে!
সোমবার (১৩ অক্টোবর) নিজের ফেসবুকে হিরো আলম লেখেন, ‘রিয়া মনি নাকি আমাকে ডিভোর্স দেবে। ডিভোর্সটা দিলে একবারে সব বিষয়ে কথা বলব। আজকের সাংবাদিক সম্মেলনের সময়ও পরিবর্তন করা হয়েছে।’
পোস্টটি ঘিরে মুহূর্তেই সরগরম হয়ে ওঠে সোশ্যাল মিডিয়া। মন্তব্যের ঘরে রিয়া মনি লেখেন, ‘যে বউ তোমাকে মেরে ফেলার পরিকল্পনা করতে পারে, তার ডিভোর্সের জন্য অপেক্ষা করছ কেন? তোমার তো তালাক দেওয়ার কথা তাকে।’
এদিকে হিরো আলমের ওপর হামলার ঘটনায় নেটিজেনদের একাংশের সন্দেহ এখনো ঘুরছে রিয়া মনির দিকেই। অনেকে মন্তব্য করেছেন, ‘রিয়াকে রিমান্ডে নিলে সব বেরিয়ে আসবে।’
যদিও হিরো আলম নিজে এখনো রিয়ার বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক কোনো অভিযোগ করেননি।
উল্লেখ্য, গত আগস্টেও দাম্পত্য টানাপোড়েনের কারণে রিয়া প্রকাশ্যে হিরো আলমকে ডিভোর্স দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন। এরপর সাময়িকভাবে সম্পর্কের বরফ গললেও আবারও শুরু হয়েছে সেই পুরোনো নাটক।
এখন দেখার বিষয় এ দম্পতির মধ্যে সত্যিই বিচ্ছেদ হয় কি না, নাকি এটি কেবল আরেকটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বিতর্কের পর্ব মাত্র!
এলআইএ/জিকেএস