চলচ্চিত্রের দুরবস্থা বোঝার জন্য পিএইচডি’র দরকার হয় না: বাপ্পারাজ
সিনেমায় ভালো চরিত্র না পাওয়ায় দীর্ঘদিন ধরেই অভিনেতা বাপ্পারাজ অভিনয় থেকে দূরে রয়েছেন। তবে সিনেমা থেকে দূরে থাকলেও তিনি আগে কাজ দিয়েই প্রায়ই ভাইরাল হন সোশ্যাল মিডিয়াতে। এবার বাপ্পারাজ জানালেন, চলচ্চিত্রের আজ দুরবস্থার বিষয়টি বোঝার জন্য পিএইচডি করার দরকার হয় না।
শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) শিশু-কিশোরদের জনাপ্রিয় কার্টুন টম অ্যান্ড জেরির টমের ছবি ফেসবুকে পোস্ট করে বাপ্পারাজ। তার সঙ্গে তিনি স্ট্যাটাসে লিখেছেন, ‘আজকাল একটা ট্রেন্ড হয়ে গেছে, কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করলেই, বলে, ও নেই বলেই, এর উত্থান হয়েছে, ও থাকলে আসতে পারত না। ও নেই বলেই, চলচ্চিত্রের আজ দুরবস্থা। এটা বোঝার জন্য পিএইচডি করার দরকার হয় না। ও থাকা অবস্থাতেই ওর অবস্থা পড়তির দিকে ছিল, ও থাকা অবস্থাতেই চলচ্চিত্রের খারাপ অবস্থা শুরু হয়ে গিয়েছিল। আমরা মানুষ জীবিত থাকতে, তার প্রশংসাও করি না, সম্মান দিতেও কুণ্ঠিত হই। চলে গেলেই যত ভালোবাসা, আদিখ্যেতা।’
এর আগে নিজের ফেসবুকে একটি রহস্যময় পোস্ট করেছেন। সেই পোস্ট ভক্ত-শুভাকাঙ্ক্ষীদের মনে কৌতূহল ও উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে। গত রোববার (১২ অক্টোবর) রাত ৮টার দিকে নিজের একটি ছবি পোস্ট করেন বাপ্পারাজ। ছবিতে তাকে দেখা যায় কালো চশমা পরা, গম্ভীর মুখে দূরে তাকিয়ে থাকতে। ছবির ক্যাপশনে অভিনেতা লিখেছেন মাত্র এক শব্দ, ‘বিদায়’।
চলচ্চিত্রের মাধ্যমে ১৯৮৬ সালে চাঁপা ডাঙ্গার বউ’ সিনেমা দিয়ে চলচ্চিত্রে অভিষেক হয় নায়করাজ রাজ্জাক পুত্র বাপ্পারাজের। প্রথম সিনেমায় অভিনয় করেই তিনি প্রশংসা পেয়েছিলেন। একশর বেশি সিনেমা রয়েছে এই অভিনেতার ঝুলিতে। বিশেষ করে ৯০ দশকে রোমান্টিক ও ট্র্যাজিক নায়ক হিসেবে দর্শকের হৃদয়ে জায়গা করে নেন তিনি। তার অভিনীত ‘প্রেমের সমাধি’ সিনেমার সংলাপ ‘চাচা, হেনা কোথায়?’ এখনো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়।
