বাসে সাধারণ যাত্রী হয়ে চমকে দিলেন ডা. এজাজ, ভাইরাল ছবি

বাসে সাধারণ যাত্রী হয়ে চমকে দিলেন ডা. এজাজ, ভাইরাল ছবি
দেশের জনপ্রিয় অভিনেতা ও চিকিৎসক ডা. এজাজুল ইসলাম। এই তারকা আবারও প্রমাণ করলেন, বিনয় আর মানবিকতার দিক থেকে তিনি সত্যিই অনন্য। সাধারণ মানুষ হিসেবে বাসে যেভাবে যাতায়াত করেছেন, সেটিই এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।
ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল (১৪ অক্টোবর) সকালে। এক যাত্রী তার ফেসবুক পোস্টে লেখেন, সকালে ময়মনসিংহ থেকে রাজিব পরিবহনের বাসে করে ঢাকায় আসছিলেন তিনি। গাজীপুর চৌরাস্তা থেকে বাসে ওঠেন ডা. এজাজুল ইসলাম। সাধারণ বেশেই তিনি এসে বসে যান ড্রাইভারের পাশের সিটে। সবাই তাকে দেখে চিনতে পেরে অবাক হয়ে যান।
কাব্য কথা নামের ওই পেজ থেকে এজাজের একটি ছবি পোস্ট করে লেখা হয়েছে, ‘উনার সম্পর্কে আগে অনেক ইতিবাচক কথা শুনেছি। আজ নিজ চোখে দেখলাম তার সাধারণ জীবনযাপন। বাসে সিট না পেয়ে ড্রাইভারের পাশে বসার জায়গায় বসেছিলেন। আমি সিট ছাড়তে চাইলে উনি বসেননি। পরে বাসের অন্য যাত্রীরাও সিট অফার করেন তবুও তিনি গ্রহণ করেননি। আমার পাশের সিট খালি হলে আবার তাকে ডাকলে উনি বরং অন্য এক যাত্রীকে বসতে বলেন।’
পোস্টদাতা আরও লেখেন, ‘বর্তমানে হাসপাতালে বা রাস্তায় ডাক্তারদের কাছে যাওয়া মানেই দূরত্ব, অথচ এত বড় ডাক্তার ও গুণী অভিনেতা হয়েও উনি কতটা সাধারণ! উনার আচরণে পুরো বাসের যাত্রীরা মুগ্ধ হয়ে যায়। সত্যিই, উনি গরিবের ডাক্তার।’
ডা. এজাজকে নিয়ে ভাইরাল হওয়া সেই পোস্ট
এই হৃদয়ছোঁয়া পোস্টটি ‘কথা কাব্য’ নামের ফেসবুক পেজে শেয়ার করা হয়। মুহূর্তেই সেটি ছড়িয়ে পড়ে নেটদুনিয়ায়। পোস্টটিতে এখন পর্যন্ত ২ লাখের বেশি রিয়েকশন, হাজারো মন্তব্য ও শেয়ার পড়েছে।
নেটিজেনদের অনেকেই লিখেছেন, ‘এটাই একজন প্রকৃত তারকার পরিচয়।’ আরেকজন মন্তব্য করেছেন, ‘এমন মানুষরাই সমাজে আলোর দিশা দেখান।’
চিকিৎসক হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে দেশের স্বাস্থ্যখাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছেন ডা. এজাজুল ইসলাম। পাশাপাশি তিনি বাংলাদেশের নাটক ও চলচ্চিত্র জগতে একজন প্রতিষ্ঠিত অভিনেতা। প্রয়াত লেখক ও নির্মাতা হুমায়ূন আহেমেদের হাত ধরে তিনি অভিনয়ে আসেন। তার রচিত ও পরিচালিত বহু জনপ্রিয় নাটকে কাজ করে খ্যাতি পেয়েছেন। হুমায়ুনের ‘শ্রাবণ মেঘের দিন’, ‘দুই দুয়ারী’সহ বেশ কিছু চলচ্চিত্রেও কাজ করেছেন তিনি। এছাড়াও অন্যান্য নির্মাতাদের সঙ্গে নিয়মিতই অভিনয় করছেন এই জনপ্রিয় তারকা।
সরল জীবন, বিনয়ী আচরণ ও মানবিক মানসিকতার কারণে তিনি সব সময়ই দর্শক ও সহকর্মীদের কাছে আলাদা শ্রদ্ধার পাত্র।
এলআইএ/জেআইএম