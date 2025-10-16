  2. বিনোদন

আবারও ইলিয়াস কাঞ্চনের মৃত্যুর গুজব, যা জানা গেল

বিনোদন প্রতিবেদক
বিনোদন প্রতিবেদক বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:২০ পিএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
আবারও ইলিয়াস কাঞ্চনের মৃত্যুর গুজব, যা জানা গেল
আবারও ছড়িয়েছে ইলিয়াস কাঞ্চনের মৃত্যুর গুজব

বাংলা চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি নায়ক ও ‘নিরাপদ সড়ক চাই’ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ইলিয়াস কাঞ্চনের মৃত্যুর খবর ফের ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। তবে সেটি গুজব বলে নিশ্চিত করেছেন শিল্পী সমিতির সদস্য ও তার পরিবার।

ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত এই বরেণ্য অভিনেতা বর্তমানে লন্ডনে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। দীর্ঘ সাত মাস ধরে তিনি সেখানে মেয়ের কাছে অবস্থান করছেন।

শিল্পী সমিতির কার্যনির্বাহী সদস্য সনি রহমান বলেন, ‘কিছু অসাধু কনটেন্ট নির্মাতা ভিউয়ের আশায় কাঞ্চন ভাইয়ের মৃত্যুর গুজব ছড়াচ্ছেন। এতে আমরা চলচ্চিত্র অঙ্গনের মানুষ বিব্রত হচ্ছি। তার পরিবারও মানসিক কষ্টে আছেন। কাঞ্চন ভাই এখনো জীবিত এবং চিকিৎসাধীন।’

এর আগে কাঞ্চনের ছেলে মিরাজুল মইন জয় দেশবাসীকে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ‘বাবা নিয়মিত চিকিৎসা নিচ্ছেন। অনলাইনে ছড়ানো কোনো ভুয়া খবর বিশ্বাস করবেন না। সবাই বাবার জন্য দোয়া করুন।’

জয় আরও জানান, ‘বাবার সুস্থতার জন্য দেশ-বিদেশে ভক্তরা এবং ‘নিরাপদ সড়ক চাই’ আন্দোলনের কর্মীরা বিশেষ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছেন।’

তিনি অভিযোগ করে বলেন, ‘কিছু ইউটিউবার ও ফেসবুক ব্যবহারকারী সামান্য ভিউয়ের আশায় বিভ্রান্তিকর ভিডিও ছড়াচ্ছেন। এগুলো মানুষকে কষ্ট দিচ্ছে। আমরা এসব কর্মকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানাই।’

ইলিয়াস কাঞ্চনকে নিয়ে গুজব নতুন নয়। এর আগেও একাধিকবার তার মৃত্যুর ভুয়া খবর ছড়ানো হয়েছিল। পরে পরিবার থেকে তা ভিত্তিহীন বলে জানানো হয়।

এলআইএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

নতুন পরিচয়ে আসছেন তাসনিয়া ফারিণ

নতুন পরিচয়ে আসছেন তাসনিয়া ফারিণ

ঢালিউড
স্বামীর নির্যাতনের শিকার অভিনেত্রী লাইভে এসে বলেন, ‘আমাকে বাঁচান’

স্বামীর নির্যাতনের শিকার অভিনেত্রী লাইভে এসে বলেন, ‘আমাকে বাঁচান’

নাটক
টিভি সাংবাদিক পরিচয়ে রিপন মিয়াকে হুমকি ও পরিবারকে হেনস্তা

টিভি সাংবাদিক পরিচয়ে রিপন মিয়াকে হুমকি ও পরিবারকে হেনস্তা

ইউটিউব