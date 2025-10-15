‘মহাভারত’র কর্ণ আর নেই
মারা গেছেন বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা পঙ্কজ ধীর। তিনি ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই করে আজ (১৫ অক্টোবর) শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। পরিবার ও সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে তিনি ক্যানসারে আক্রান্ত ছিলেন এবং চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে।
১৯৮৮ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘মহাভারত’ ধারাবাহিকে পঙ্কজ ধীরের কর্ণ চরিত্র আজও দর্শকের মনে সজীব রয়েছে। তার অভিনয়ে একদিকে ছিল বীরত্ব, অন্যদিকে করুণ মানবিক বোধ যা তাকে আলাদা মাত্রা এনে দেয়। দর্শকেরা তখন থেকেই তাকে চেনেন ‘কর্ণ’ নামে। তার সংলাপ, দৃঢ় কণ্ঠস্বর ও চোখের অভিব্যক্তি আজও ভারতীয় টেলিভিশনের ইতিহাসে ক্লাসিক হিসেবে গণ্য হয়।
পঙ্কজ ধীর শুধু টেলিভিশন নয়, বলিউডেরও পরিচিত মুখ ছিলেন। তিনি অভিনয় করেছেন অনেক জনপ্রিয় সিনেমায়। বর্ষীয়ান অভিনেতার ঝুলিতে রয়েছে ‘সৌগন্ধ’, ‘সনম বেওফা’, ‘বিজয়পথ’, ‘তীর্যা’, ‘সদাক ২’ সহ আরও অনেক হিট সিনেমায় অভিনয় করেছেন। এছাড়া তিনি অভিনয় করেছেন ‘সাসুরাল সিমর কা’, ‘ক্যায়সা ইয়ে ইশক হ্যায়’র মতো টেলিভিশন সিরিজেও।
পঙ্কজ ধীরের ছেলে নিকিতিন ধীরও বলিউডের পরিচিত মুখ। তিনি ‘চেন্নাই এক্সপ্রেস’, ‘শের শাহ’সহ অনেক সিনেমায় অভিনয় করেছেন। একইসঙ্গে নিকিতিনের স্ত্রী অভিনেত্রী ক্রাতিক সেঙ্গরও জনপ্রিয় টেলিভিশন তারকা। প্রিয়জনের এমন মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন পরিবার ও সহকর্মীরা।
অভিনেতার মৃত্যুতে বলিউডে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ‘মহাভারত’র যুধিষ্ঠি তথা গজেন্দ্র চৌহান, দুর্যোধন অর্থাৎ পুনিত ইসা সোশ্যাল মিডিয়ায় শোকবার্তা জানিয়েছেন। তাদের কথায়, ‘পঙ্কজ ধীর শুধু একজন অসাধারণ অভিনেতা নন, ছিলেন এক মহৎ মানুষও।’ আজ সন্ধ্যার দিকে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।
