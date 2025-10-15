  2. বিনোদন

ক্যান্সারে আক্রান্ত নির্মাতা মাতিয়া বানু শুকু, ভারতে চলছে চিকিৎসা

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:২০ পিএম, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
মাতিয়া বানু শুকু

ক্যান্সারে আক্রান্ত নাট্যকার ও নাট্যনির্মাতা মাতিয়া বানু শুকু। বর্তমানে ভারতের চেন্নাইয়ের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। সঙ্গে রয়েছেন তার স্বামী গুণী পরিচালক নূরুল আলম আতিক।

জানা গেছে, কেমোথেরাপি দেয়া হচ্ছে শুকুকে। আরও ১২ সপ্তাহ চেন্নাইতে থাকতে হবে।

এই মধ্যে ফেসবুকে অনেক পোস্ট দিচ্ছেন এই নির্মাতার আরোগ্য কামনা করে। নির্মাতা চয়নিয়কা চৌধুরী লিখেছেন, ‌‘মাতিয়া বানু শুকু আপু, অনেক ভালো থেকো তুমি... তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাও। ভালোবাসা সবসময় তোমার জন্য। তুমি একদম চিন্তা করবে না। সব ঠিক হয়ে যাবে।’

তারপর তিনি লেখেন, ‘আমাদের শুকু আপু অসুস্থ হয়ে এখন চেন্নাইতে। তার কেমো চলছে। সবাই তাকে প্রার্থনায় রাখবেন।’

কয়েক বছর ধরে নানা ধারাবাহিক ও একক নাটক নির্মাণ করছেন তিনি। তার উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে ‘গোল্লাছুট’, ‘ধন্যি মেয়ে’সহ আর বেশ কয়েকটি নাটক। ২০২২-২৩ অর্থবছরে তিনি ‘লাল মিয়া’ ছবির জন্য প্রযোজক হিসেবে অনুদান পান। সিনেমাটি পরিচালনা করবেন নুরুল আলম আতিক।

এর আগে এই জুটি ‘লাল মোরগের ঝুঁটি’র জন্য অনুদান পেয়েছিলেন।

নতুন পরিচয়ে আসছেন তাসনিয়া ফারিণ

ঢালিউড

ঢালিউড
স্বামীর নির্যাতনের শিকার অভিনেত্রী লাইভে এসে বলেন, 'আমাকে বাঁচান'

নাটক

নাটক
টিভি সাংবাদিক পরিচয়ে রিপন মিয়াকে হুমকি ও পরিবারকে হেনস্তা

ইউটিউব

ইউটিউব