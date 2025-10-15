স্ট্রোক করে হাসপাতালে নির্মাতা শাহনেওয়াজ কাকলী

স্ট্রোক করে হাসপাতালে নির্মাতা শাহনেওয়াজ কাকলী
বরেণ্য নির্মাতা ও চিত্রনাট্যকার শাহনেওয়াজ কাকলী স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) রাতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হয়। বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিশ্চিত করেছেন নির্মাতা অনিমেষ আইচ।
মঙ্গলবার রাত ১২টার দিকে নিজের ফেসবুকে অনিমেষ লেখেন, ‘আমার অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু, চলচ্চিত্র পরিচালক শাহনেওয়াজ কাকলী স্ট্রোক করেছে। বিপর্যস্ত! খুব স্বাভাবিক!’ পোস্টটি মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ে, সহকর্মী ও ভক্তদের মধ্যে তৈরি হয় উদ্বেগ।
অন্যদিকে পরিচালক চয়নিকা চৌধুরীও ফেসবুকে কাকলীর সুস্থতা কামনা করেছেন। তিনি লেখেন, ‘স্ট্রোক করে হাসপাতালে কাকলী। তোমার জন্য অনেক প্রার্থনা। সুস্থ হয়ে যাও। পোষ্য প্রাণিগুলো তোমার অপেক্ষায় আছে। বাসায় ফিরে এসো, অনেক আড্ডা হবে। এবার কথা দিলাম, সত্যিই তোমার বাসায় যাব।’
শাহনেওয়াজ কাকলীর শারীরিক অবস্থার বিষয়ে জানতে চেষ্টা করেও তার পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে জানা গেছে, তিনি বর্তমানে রাজধানীর মহাখালীতে ইউনিভার্সাল হাসপাতালে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন।
শাহনেওয়াজ কাকলী বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে একজন মেধাবী ও সংবেদনশীল নির্মাতা হিসেবে পরিচিত। ২০১২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘উত্তরের সুর’ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তিনি পরিচালনায় অভিষেক ঘটান। মুক্তির পরই ছবিটি দেশ-বিদেশে প্রশংসা কুড়ায়। ভারতের গোয়া, কলকাতা ও থার্ড আই মুম্বাই ফিল্ম ফেস্টিভ্যালসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উৎসবে প্রদর্শিত হয় ছবিটি।
‘উত্তরের সুর’ জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে সেরা ছবি, পার্শ্ব-অভিনেত্রী ও শিশুশিল্পী এই তিন বিভাগে পুরস্কার লাভ করে। ২০১৫ সালে তার ‘নদীজন’ সিনেমাটিও প্রশংসিত হয় এবং পুরস্কার জিতে নেয়।
তিনি নিয়মিত টেলিভিশন নাটক ও চিত্রনাট্য লেখাতেও সক্রিয় ছিলেন।
ব্যক্তি জীবনে তিনি অভিনেতা প্রাণ রায়ের স্ত্রী।
এলআইএ/এমএস