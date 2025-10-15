গ্র্যামি পুরস্কারজয়ী শিল্পী ডি’ অ্যাঞ্জেলো মারা গেছেন

গ্র্যামি পুরস্কারজয়ী শিল্পী ডি’ অ্যাঞ্জেলো মারা গেছেন
চলে গেলেন গ্র্যামিজয়ী আমেরিকান শিল্পী ডি’অ্যাঞ্জেলো। তার বয়স হয়েছিল ৫১ বছর। দীর্ঘদিন অগ্ন্যাশয়ের ক্যানসারে ভুগছিলেন এ শিল্পী। মঙ্গলবার নিউইয়র্ক শহরে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। গায়কের পরিবার আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমকে এই সংবাদ জানিয়েছে।
ডি’ অ্যাঞ্জেলোর পুত্র মাইকেল জুনিয়র সংবাদমাধ্যমের কাছে শোক প্রকাশ করেন। কয়েক মাস আগেই মাইকেল তার মা অ্যাঞ্জি স্টোনকে হারিয়েছেন। সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন, ‘আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ এই কঠিন সময়ে আপনারা সবাই প্রার্থনা করেছেন। এই বছরটা আমার জন্য খুব কঠিন এবং দুঃখের। আমি অনুরোধ করব, আপনারা ভবিষ্যতেও আমার জন্য প্রার্থনা করবেন। আমার জন্য এই সময়ের সঙ্গে লড়াই করা মোটেই সহজ হবে না। তবে আমার মা-বাবা দুজনই শিখিয়েছেন, যে কোনো মুহূর্তে নিজেকে শক্ত রাখতে হয়। আমি শুধু সেটুকুই করতে চাই।’
বেশ কয়েক মাস ধরে হাসপাতালে ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই করছিলেন ডি’ অ্যাঞ্জেলো। তবে গত দুই সপ্তাহ ধরে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। মঙ্গলবার শিল্পীর মৃত্যুর পরে তার পরিবারের পক্ষ থেকে বিবৃতিতে বলা হয়, ‘আমাদের পরিবারের উজ্জ্বল তারা এ জীবনের মতো খসে পড়েছেন। ক্যানসারের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াইয়ের পরে মাইকেল ডি’ অ্যাঞ্জেলো আর্চার, যিনি অনুরাগীদের মধ্যে ডি’ অ্যাঞ্জেলো নামে পরিচিত তিনি গত ১৪ অক্টোবর মারা গেছেন। গভীর দুঃখের সঙ্গে আমরা এ খবর আপনাদের জানাচ্ছি।’ ডি’অ্যাঞ্জেলোর ২৭ বছরের পুত্রকে নিয়ে গোটা পরিবার খুব চিন্তিত। বিবৃতিতে তাদের বক্তব্য, ‘২৭ বছরের ছেলেটাকে অল্প সময়ে অনেক কষ্ট পেতে হয়েছে।’
আরও পড়ুন:
ক্যানসারে আক্রান্ত নির্মাতা মাতিয়া বানু শুকু, ভারতে চলছে চিকিৎসা
স্ট্রোক করে হাসপাতালে নির্মাতা শাহনেওয়াজ কাকলী
গ্র্যামি পুরস্কারজয়ী গায়কের সবচেয়ে জনপ্রিয় গানগুলোর মধ্যে রয়েছে ‘ব্রাউন সুগার’, ‘মি অ্যান্ড দোজ ড্রিমিং আইজ অফ মাইন’, ‘ডেভিল্স পাই’ ইত্যাদি।
এমএমএফ/জেআইএম