‘কান্তারা’র জয়জয়কার, ১৩ দিনের আয় ৪৫৫ কোটি

প্রকাশিত: ০৪:২৫ পিএম, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
নির্মাতা ও অভিনেতা ঋষভ শেঠি আবারও প্রমাণ করেছেন যে বক্স অফিসে রাজত্ব করতেই এসেছেন। ২০২২ সালে ব্লকবাস্টার ‘কান্তারা’র পর তিনি এ সিনেমার সিক্যুয়েল দিয়ে বক্স অফিসে আবারও সবাইকে পিছনে ফেলে দিয়েছেন। ঋষভ ‘কান্তারা’র সিক্যুয়েল তৈরিতে তিন বছর সময় নিয়েছেন। ২০২২ সালের পর, ‘কান্তারা’র দ্বিতীয় অংশ ‘কান্তারা চ্যাপ্টার ১’ মুক্তি পেয়েছে গত ২ অক্টোবর।

‘কান্তারা চ্যাপ্টার ১’ অনেক বড় সিনেমাকে ছাড়িয়ে গেছে। ‘কান্তারা চ্যাপ্টার ১’ মুক্তির পর ১৩ দিন হয়েছে। ‘কান্তারা চ্যাপ্টার ১’ সিনেমাটির মঙ্গলবারের (১৪ অক্টোবর) পরিসংখ্যান প্রকাশ্যে এসেছে।

ঋষভ শেঠি নির্মিত ‘কান্তারা চ্যাপ্টার ১’ সিনেমার গল্পে দর্শকদের মন ছুঁয়েছে। ঋষভ শেঠি ‘কানতারা’র লেখক, নির্মাতা এবং প্রধান চরিত্রে অভিনয়ও করেছেন। বরুণ ধাওয়ান এবং জাহ্নবী কাপুরের রোমান্টিক কমেডি সিনেমা ‘সানি সংস্কারী কি তুলসী কুমারী’ একই দিনে মুক্তি পায়।
তবে এটা ‘কানতারা চ্যাপ্টার ১’ সিনেমার উপর মোটেও প্রভাব ফেলেনি। সোমবারের আয় এখন প্রকাশ্যে এসেছে।

ভারতের বিনোদন বাণিজ্যের তথ্যদাতা প্রতিষ্ঠান ‘স্যাকনিল্ক’র প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুসারে, ‘কান্তারা চ্যাপ্টার ১’ সিনেমাটি ১৩ দিন পর্যন্ত ৩ দশমিক ৮৯ কোটি রুপি আয় করেছে। চূড়ান্ত প্রতিবেদন আসার সময় পর্যন্ত এর সংগ্রহ আরও বাড়বে বলে আশা করা যাচ্ছে। এর ফলে ভারতীয় বক্স অফিসে মোট সংগ্রহ দাঁড়িয়েছে ৪৫৫ দশমিক ৭৯ কোটি রুপি।

‘কানতারা চ্যাপ্টার ১’ সিনেমার প্রতিদিনের আয় দেখে দেখে নেওয়া যাক- প্রথম দিন ৬১ দশমিক ৮৫ কোটি রুপি, দ্বিতীয় দিন ৪৫ দশমিক ৪০ কোটি রুপি, তৃতীয় দিন ৫৫ কোটি রুপি, চতুর্থ দিন ৬৩ কোটি রুপি, পঞ্চম দিন ৩১ দশমিক ২৫ কোটি রুপি, ষষ্ঠ দিন ৩৪ দশমিক ২৫ কোটি রুপি, সপ্তম দিন ২৫ দশমিক ২৫ কোটি রুপি, অষ্টম দিন ২০ দশমিক ৫০ কোটি রুপি। নবম দিন ২২ দশমিক ২৫ কোটি রুপি, দশম দিন ৩৯ কোটি রুপি, একাদশ দিন ৩৯ দশমিক ৭৫ কোটি রুপি, দ্বাদশ দিন ১৩ দশমিক ৫০ কোটি রুপি, ত্রয়োদশ দিনে ৩ দশমিক ৮৯ কোটি রুপি।

