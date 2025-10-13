‘সাইয়ারা’কে টপকে গেছে ‘কান্তারা’, কত আয় করেছে সিনেমাটি

‘সাইয়ারা’কে টপকে গেছে ‘কান্তারা’, কত আয় করেছে সিনেমাটি
২০২২ সালের ব্লকবাস্টার ‘কান্তারা’ সিনেমা দিয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করেছিলেন নির্মাতা ও অভিনেতা ঋষভ শেঠি। এবার তিনি আরও বেশি উন্মাদনা জাগানো ‘কান্তরা চ্যাপ্টার ১’ সিক্যুয়েল নিয়ে ফিরে এসেছেন দর্শকের কাছে। যা এখন বক্স অফিসে তুমুল সাড়া ফেলেছে। সিনেমাটির শুরুটা অসাধারণ হয়েছে এবং একাধিক রেকর্ড ভেঙেছে। এটি এখন প্রভাস এবং পৃথ্বীরাজ সুকুমারনের ‘সালার: পার্ট ১- সিজফায়ার’ এবং ‘বাহুবলী-দ্য বিগিনিং’র আজীবন আয়কে ছাড়িয়েছে।
‘কান্তারা চ্যাপ্টার ১’ বক্স অফিস সংগ্রহের তথ্যদাতা ওয়েবসাইট ‘স্যাকনিল্ক’র রিপোর্ট অনুসারে, ‘কান্তারা চ্যাপ্টার ১’র উদ্বোধনী সপ্তাহ অসাধারণ ছিল, সংগ্রহ করেছিল ৩৩৭ দশমিক ৪ কোটি রুপি। সিনেমাটি দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে, নবম দিনে আয় করেছে ২২ দশমিক ২৫ কোটি এবং দশম দিনে এটির আয় ৭৫ দশমিক ২৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে, সংগ্রহ করেছে ৩৯ কোটি রুপি।
দ্বিতীয় রোববার অর্থাৎ ১২ অক্টোবর সিনেমাটি ৩৯ কোটি রুপি আয় করেছে, যার ফলে এর মোট ঘরোয়া আয় ৪৩৭ দশমিক ৬৫ কোটি রুপি দাঁড়িয়েছে। এর ফলে সিনেমাটি প্রভাস এবং পৃথ্বীরাজ সুকুমারনের অ্যাকশন থ্রিলার ‘সালার: পার্ট ১ - সিজফায়ার’র আজীবন সংগ্রহ ছাড়িয়েছে। যা আগে ৪০৬ দশমিক ৪৫ কোটি রুপি আয় করেছিল এবং এসএস রাজামৌলির ম্যাগনাম অপাস ‘বাহুবলী-দ্য বিগিনিং’ সিনেমাকেও, যা ভারতে ৪২০ কোটি রুপি আয় করেছিল। এটি অহান পান্ডে এবং অনীত পাড্ডার ‘সাইয়ারা’কেও ছাড়িয়েছে, যা ভারতে ৪০৯ কোটি রুপি আয় করে। এটি রজনীকান্তের জেলারকেও ছাড়িয়ে গেছে। যা ৪০৭ কোটি রুপি আয় করেছে।
এছাড়াও ‘কান্তরা চ্যাপ্টার ১’ বক্স অফিসে করণ জোহরের ‘সানি সংস্কারী কি তুলসী কুমারী’ সিনেমার সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, যেখানে জাহ্নবী কাপুর, বরুণ ধাওয়ান, রোহিত সরাফ এবং সানিয়া মালহোত্রা অভিনয় করেন। ঋষভের সিনেমাটি স্পষ্টভাবে বিজয়ী হিসেবে আবির্ভূত হয়, যেখানে বরুণের সিনেমাটি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ঘরোয়া বক্স অফিসে ৫০ কোটি রুপিও অতিক্রম করতে পারেনি এখনো। সিনেমাটি এরই মধ্যে বছরের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আয়কারী সিনেমা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ‘সাইয়ারা’কে ছাড়িয়ে গেছে এবং এখন কেবল ‘ছাবা’র পেছনে অবস্থান করছে।
