‘সাইয়ারা’ ছবির নায়ক-নায়িকার অন্তরঙ্গ ছবি প্রকাশ্যে

‘সাইয়ারা’ ছবির নায়ক-নায়িকার অন্তরঙ্গ ছবি প্রকাশ্যে
‘সাইয়ারা’ ছবিতে আহান পান্ডে ও আনিত পাড্ডার পর্দার রসায়ন দর্শকদের মন কেড়েছিল। তবে এবার আলোচনায় তাদের বাস্তব জীবনের সম্পর্ক। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, প্রকাশ্যে এসেছে এই দুই তারকার কিছু অন্তরঙ্গ ছবি। সেগুলো নিয়ে বলিউডে শুরু হয়েছে জোর গুঞ্জন।
সোমবার আনিত পাড্ডার ২৩তম জন্মদিনে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সেই ছবিগুলো পোস্ট করেন আহান পান্ডে নিজেই। এক ছবিতে দেখা গেছে, কোনো অনুষ্ঠানে চোখ বুজে গান উপভোগ করছেন আহান। সেসময় তার কাঁধে মাথা রেখে আছেন আনিত।
ছবিগুলো দেখে নেটিজেনরা নিশ্চিত, সম্পর্কটা শুধুই পর্দায় সীমাবদ্ধ ছিল না। জানা গেছে, চলতি বছরের শুরুতে মুম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত ব্রিটিশ ব্যান্ড ‘কোল্ডপ্লে’-এর কনসার্টে একসঙ্গে উপস্থিত ছিলেন তারা। ঘটনাটি ঘটে ‘সাইয়ারা’ মুক্তির আগেই।
এক বলিউড সূত্র জানিয়েছে, ‘আনিত আর আহানের সম্পর্কটা খুবই স্বাভাবিক ও মিষ্টি। শুটিংয়ের সময় আহান নিয়মিত আনিতের খোঁজ রাখতেন। বন্ধুত্ব থেকেই ধীরে ধীরে প্রেমে রূপ নেয় তাদের সম্পর্ক।’
এদিকে ‘সাইয়ারা’-এর পর আনিত যুক্ত হয়েছেন নতুন একটি কোর্টরুম ড্রামায়। অন্যদিকে গুঞ্জন রয়েছে, খ্যাতিমান নির্মাতা সঞ্জয় লীলা বানসালির আসন্ন ছবিতেও দেখা যাবে আহান পান্ডেকে।
