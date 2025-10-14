  2. বিনোদন

হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাসের সিনেমায় মোশাররফ-চঞ্চলসহ একঝাঁক তারকা

বিনোদন প্রতিবেদক
বিনোদন প্রতিবেদক বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:১৪ পিএম, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাসের সিনেমায় মোশাররফ-চঞ্চলসহ একঝাঁক তারকা

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পকার হুমায়ূন আহমেদ। তার অনেক গল্প-উপন্যাস নিয়েই হয়েছে নাটক সিনেমা। যার মধ্যে বেশিরভাগ তিনি নিজেই পরিচালনা করে গেছেন। সেগুলো কালজয়ী হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে। এবার তার দারুণ জনপ্রিয় উপন্যাস ‘কিছুক্ষণ’ নিয়ে তৈরি হচ্ছে পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র।

সেখানে একসঙ্গে কাজ করতে যাচ্ছেন দেশের নন্দিত দুই অভিনেতা মোশাররফ করিম ও চঞ্চল চৌধুরী। এর মাধ্যমে ‘টেলিভিশন’ সিনেমার পর আবারও একসঙ্গে বড় পর্দায় দেখা যাবে ডাইনামিক দুই তারকাকে। এদেশের দর্শকের জন্য বিশেষ এই চমকটি নিয়ে আসছেন তরুণ ও প্রতিভাবান পরিচালক তানিম নূর। এর আগে ওয়েব ও টেলিভিশনে গল্প বলার অভিনব ধারা তৈরি করে প্রশংসা কুড়িয়েছেন তিনি। সেইসঙ্গে ‘উৎসব’ সিনেমা দিয়ে বড় পর্দায় পা রেখেই পেয়েছেন প্রশংসা ও ব্যবসায়িক সাফল্য। আশা করা যাচ্ছে, নিজের দ্বিতীয় ছবিতেও বাজিমাত করবেন তিনি।

তানিম নূর অবশ্য সিনেমাটির ব্যাপারে এখনই নিশ্চিত করে কিছু বলতে চান না। আরও কিছু সময় তিনি নিতে চান। বললেন, কেবল পরিকল্পনা চলছে নতুন সিনেমা নিয়ে।

হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাসের সিনেমায় মোশাররফ-চঞ্চলসহ একঝাঁক তারকা

এদিকে কিছু ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা গেছে, হুমায়ূন আহমেদের গল্প ‘কিছুক্ষণ’ থেকে একই নামে সিনেমাটি নির্মিত হবে। লেখকের দুই পরিবার থেকেই গল্পটি নিয়ে কাজ করার জন্য গ্রিন সিগন্যাল দিয়েছে। আসছে ডিসেম্বরে শুরু হবে এর দৃশ্যায়ন। সিনেমাটি আসছে রোজার ঈদে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পাশাপাশি ছবিটি দেখা যাবে একটি স্বনামধন্য ওটিটি প্ল্যাটফর্মে।

আরও জানা গেছে, ‘উৎসব’ সিনেমার মতোই ‘কিছুক্ষণ’-এও তারকাদের মেলা বসাবেন তানিম নূর। এতে মোশাররফ ও চঞ্চল ছাড়াও দেখা যাবে সাবিলা নূর, শরীফুল রাজসহ একঝাঁক তারকাকে। ছবিতে চিত্রা চরিত্রে সাবিলাকে দেখা যাবে বলে জানা গেছে।

‘কিছুক্ষণ’ একটি ট্রেনযাত্রার গল্প। এর শুরু যেমন ট্রেনে, শেষও সেই ট্রেনে। পুরো কাহিনিই গড়ে উঠেছে তিনটি চরিত্র ঘিরে। তারা হলেন চিত্রা, আশহাব ও আব্দুর রশিদ উদ্দিন।

হুমায়ূনভক্তদের জন্য এটি নিঃসন্দেহে এক বিশেষ মুহূর্ত। বহু প্রতীক্ষার পর প্রিয় লেখকের গল্প এবার আসতে চলেছে সিনেমা হলে।

এমআই/এলআইএ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

নতুন পরিচয়ে আসছেন তাসনিয়া ফারিণ

নতুন পরিচয়ে আসছেন তাসনিয়া ফারিণ

ঢালিউড
স্বামীর নির্যাতনের শিকার অভিনেত্রী লাইভে এসে বলেন, ‘আমাকে বাঁচান’

স্বামীর নির্যাতনের শিকার অভিনেত্রী লাইভে এসে বলেন, ‘আমাকে বাঁচান’

নাটক
টিভি সাংবাদিক পরিচয়ে রিপন মিয়াকে হুমকি ও পরিবারকে হেনস্তা

টিভি সাংবাদিক পরিচয়ে রিপন মিয়াকে হুমকি ও পরিবারকে হেনস্তা

ইউটিউব