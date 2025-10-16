চট্টগ্রাম বোর্ডে পাসের হার ৫২.৫৭ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:২৪ এএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড - ফাইল ছবি

উচ্চমাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষায় এবার চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ৫২ দশমিক ৫৭ শতাংশ।

বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকাল ১০টায় শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইট, সংশ্লিষ্ট সব পরীক্ষাকেন্দ্র, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও এসএমএসের মাধ্যমে এ ফলাফল প্রকাশ করা হয়।

প্রকাশিত ফলাফলে চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছেন ৬ হাজার ৯৭ জন। এ বছর চট্টগ্রাম বোর্ডে ১ লাখ ৩৫ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেন।

প্রসঙ্গত, চলতি বছরের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা শুরু হয় ২৬ জুন এবং শেষ হয় ১৯ আগস্ট। নির্ধারিত সময়ের কিছুদিন পর কয়েকটি স্থগিত পরীক্ষা সম্পন্ন হয়।

