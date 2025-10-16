চট্টগ্রাম বোর্ডে পাসের হার ৫২.৫৭ শতাংশ
উচ্চমাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষায় এবার চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ৫২ দশমিক ৫৭ শতাংশ।
বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকাল ১০টায় শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইট, সংশ্লিষ্ট সব পরীক্ষাকেন্দ্র, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও এসএমএসের মাধ্যমে এ ফলাফল প্রকাশ করা হয়।
প্রকাশিত ফলাফলে চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছেন ৬ হাজার ৯৭ জন। এ বছর চট্টগ্রাম বোর্ডে ১ লাখ ৩৫ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেন।
প্রসঙ্গত, চলতি বছরের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা শুরু হয় ২৬ জুন এবং শেষ হয় ১৯ আগস্ট। নির্ধারিত সময়ের কিছুদিন পর কয়েকটি স্থগিত পরীক্ষা সম্পন্ন হয়।
এমডিআইএইচ/এমএএইচ/এএসএম