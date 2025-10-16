এবার শতভাগ পাসের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কমেছে ১০৪৩টি
এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় এবার দেশের ৩৪৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শতভাগ শিক্ষার্থী পাস করেছেন। গত বছর (২০২৪) শতভাগ পাস করা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল এক হাজার ৩৮৮টি। সে হিসাবে এবার শতভাগ পাস করা প্রতিষ্ঠান কমেছে এক হাজার ৪৩টি।
বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকাল ১০টায় সব শিক্ষা বোর্ড থেকে একযোগে এইচএসির ফলাফল প্রকাশ করা হয়। প্রকাশিত ফলাফল বিশ্লেষণে এ তথ্য দেখা গেছে।
আরও পড়ুন
চট্টগ্রাম বোর্ডে পাসের হার ৫২.৫৭ শতাংশ
বিশ্লেষণে দেখা যায়, সারাদেশের ২ হাজার ৮০০টি কেন্দ্রে মোট ৯ হাজার ৩০২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় অংশ নেন। এর মধ্যে ৩৪৫টি প্রতিষ্ঠানে শতভাগ শিক্ষার্থী পাস করেছে, আর ২০২টি প্রতিষ্ঠানে কেউই পাস করতে পারেনি।
এএএইচ/এমএএইচ/এএসএম