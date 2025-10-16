দিনাজপুরে কমেছে পাসের হার ও জিপিএ-৫

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ১১:১৪ এএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
দিনাজপুরে কমেছে পাসের হার ও জিপিএ-৫

দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডে এবারের এসএসসি পরীক্ষায় পাসের হারে ধস নেমেছে। এই বোর্ডে এবার পাসের হার ৫৭.৪৯ শতাংশ। ২০২৪ সালে এখানে পাসের হার ছিল ৭৭ দশমিক ৭৭.৫৬ শতাংশ। সেই হিসাবে এবার পাসের হার কমেছে ২৭ দশমিক ০৭ শতাংশ।

বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকালে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর মীর সাজ্জাদ আলী এই ফলাফল নিশ্চিত করেন।

এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ৬ হাজার ২৬০ জন। যা ২০২৪ সালে পেয়েছিল ১৪ হাজার ২৯৫ জন। অর্থাৎ জিপিএ-৫ কমেছে ৮ হাজার ৩৫ জন। জিপিএ-৫ ও পাসের হার দুটিই কমেছে। বেড়েছে শূন্য পাসের কলেজের সংখ্যাও।

দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডে মোট পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে ১ লাখ ৫৮ হাজার ৫১ জন। এরমধ্যে পাস করেছে ৬০ হাজার ৮৮২ জন। ছাত্রদের পাসের হার ৫২ দশমিক ৬৫ এবং ছাত্রী পাসের হার ৬১ দশমিক ৯২ শতাংশ।
বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২৭ জন।

