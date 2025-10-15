বাড়ি ভাড়া ২০ শতাংশই চাই, একটুও কম হবে না: অধ্যক্ষ আজিজী

বাড়ি ভাড়া ২০ শতাংশই চাই, একটুও কম হবে না: অধ্যক্ষ আজিজী
এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণপ্রত্যাশী জোটের সদস্যসচিব অধ্যক্ষ দেলাওয়ার হোসেন আজিজী বলেছেন, বাড়ি ভাড়া ২০ শতাংশের একটুও কম হবে না। চিকিৎসা ভাতা ১ হাজার ৪৯৯ টাকা হলেও হবে না, ১৫০০ টাকা করতে হবে। আর কর্মচারীদের উৎসব ভাতা ৭৫ শতাংশই দিতে হবে। না হলে আন্দোলন চালিয়ে যাবো।
তিনি বলেন, দাবি না মানা পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শাহবাগে ব্লকেড কর্মসূচি পালন করতে যাবো।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) দুপুরে জাতীয় শহীদ মিনারে শিক্ষকদের অবস্থান কর্মসূচিতে তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি আরও বলেন, দেশের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষকদের প্রতি সহিংসতা ও নির্যাতনের ঘটনা দমন না করা হলে আন্দোলন আরও জোরদার হবে। সরকার যদি আন্দোলন ছাড়া প্রজ্ঞাপন দিত, তাহলে শিক্ষকদের এভাবে কষ্ট পেতে হতো না। কিন্তু এখন যখন আমার শিক্ষকদের জাতীয় প্রেসক্লাবে পিটিয়ে রক্তাক্ত করা হয়েছে, পুলিশ বক্সে ঢুকিয়ে থাপ্পড় মারা হয়েছে, দাড়ি ধরে টানা হয়েছে— তখন আর কোনো প্রস্তাব শিক্ষক সমাজ মেনে নেবে না।
দেলাওয়ার আজিজী বলেন, গোয়েন্দা সংস্থা, পুলিশ ও সরকারের উদ্দেশ্যে স্পষ্ট ঘোষণা দিচ্ছি, বাড়ি ভাড়া ২০ শতাংশ চাই, এক শতাংশও কম হবে না। ৭৫ মানে ৭৫ শতাংশ— ৭৪ ও হবে না।
তিনি বলেন, আমাদের আন্দোলনের দাবানল এখন সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। যত দ্রুত প্রজ্ঞাপন দেবেন, ততই আপনাদের মঙ্গল। আমরা শ্রেণিকক্ষে ফিরে যেতে চাই, কিন্তু প্রজ্ঞাপন না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।
জোটের এই সদস্যসচিব আরও জানান, প্রধান উপদেষ্টা দেশে ফিরেছেন। সরকারের কাছ থেকে দ্রুত ইতিবাচক সাড়া আশা করছেন তারা।
তিনি বলেন, আমরা শাহবাগ ব্লকেড কর্মসূচি শুরু করবো। প্রতিটি কর্মসূচি আমরা শান্তিপূর্ণভাবে পালন করবো। হয়তো সময় কিছুটা বেশি লাগবে, কিন্তু আমরা পিছিয়ে যাবো না।
এদিকে টানা চুতুর্থ দিনের মতো কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অবস্থান করছেন আন্দোলনরত শিক্ষকরা। দেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষকরা আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন।
