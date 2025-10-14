শহীদ মিনারে ফিরে গেলেন শিক্ষকরা, রাতে সেখানেই অবস্থান
বেতনের ২০ শতাংশ বাড়িভাড়া এবং ১৫০০ টাকা চিকিৎসা ভাতার দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষকরা আগামীকাল বুধবারের (১৫ অক্টোবর) কর্মসূচি ঘোষণা করে হাইকোর্ট মোড় থেকে ফের শহীদ মিনারে ফিরে গেছেন।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) রাত সোয়া ৮টার দিকে হাইকোর্ট মোড় থেকে মিছিল নিয়ে শহীদ মিনারে যান তারা। এরআগে হাইকোর্ট মোড় সংলগ্ন রাস্তায় কর্মসূচি ঘোষণা করেন এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণপ্রত্যাশী জোটের সদস্যসচিব অধ্যক্ষ দেলোয়ার হোসেন আজিজী।
আরও পড়ুন
হাইকোর্টের সামনের সড়কে আন্দোলনরত শিক্ষকদের অবস্থান
বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে যাওয়ার সময় শিক্ষকরা ‘২০ শতাংশ বাড়িভাড়া দিয়ে দাও, দিতে হবে’, ‘অবিলম্বে প্রজ্ঞাপন দিতে হবে’, ‘হামলা করে আন্দোলন বন্ধ করা যাবে না’, ‘আগামীকাল শাহবাগ-ব্লকেড হবে ব্লকেড হবে’ স্লোগান দেন।
কর্মসূচি ঘোষণার পর অধ্যক্ষ দেলোয়ার হোসেন আজিজী বলেন, আমরা শহীদ মিনার থেকে আজ সচিবালয়ে এসেছি, কাল শাহবাগ যাবো। এরপরে যমুনার দিকেও হয়তো আমাদের যেতে হতে পারে। আপনারা যদি আমাদের কষ্টকে দীর্ঘায়িত করেন, আমাদের পীঠ দেওয়ালে ঠেকে গেছে। আমরা হয়তো যমুনা অভিমুখে মার্চের ঘোষণা দিতে বাধ্য হতে পারি। এরপরেও যদি সরকার আমাদের দাবি মেনে না নেয়, আমরণ অনশন কর্মসূচিরও চিন্তাভাবনা করছি।
এমএইচএ/এমএমকে/জেআইএম