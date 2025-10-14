হাইকোর্টের সামনের সড়কে আন্দোলনরত শিক্ষকদের অবস্থান

হাইকোর্টের সামনের সড়কে আন্দোলনরত শিক্ষকদের অবস্থান
‘মার্চ টু সচিবালয়’ কর্মসূচিতে বাধা পেয়ে হাইকোর্টের পাশের সড়কে অবস্থান নিয়েছেন আন্দোলনরত এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সন্ধ্যায় হাইকোর্ট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলের সামনের সড়কে এমন দৃশ্য দেখা যায়।
আন্দোলনরত শিক্ষকরা দোয়েল চত্বর থেকে হাইকোর্ট মোড় পর্যন্ত সড়ক বন্ধ করে শুয়ে-বসে অবস্থান করছেন। একপাশে মাইকে তারা তাদের দাবির পক্ষে বক্তব্য দিচ্ছেন।
সন্ধ্যায় শিক্ষকদের দাবির সঙ্গে সংহতি জানিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক রুহুল আমীন বলেন, ‘ঢাবির শিক্ষকরা চিকিৎসায় যে খরচ পান, গ্রামের এমপিওভুক্ত শিক্ষকও ততটিই খরচ পান। আমরা যদি এতগুলো টাকা ভাতা পাই, তাহলে তাদের ১৫০০ টাকা চিকিৎসাভাতা দেওয়ায় সরকারের সমস্যা কোথায়?’
তিনি সরকারের উদ্দেশ্যে বলেন, ‘অবিলম্বে শিক্ষকদের দাবি মেনে নিন। এ শিক্ষকরা অনেক বৈষম্যের শিকার, তাদের প্রতি আর বৈষম্য করবেন না।’
শিক্ষকরা বলেন, ‘আমাদের দাবি না মানা পর্যন্ত আমরা এখান থেকে যাবো না। আজ রাতেও এখানেই অবস্থান করবো। দেখবো সরকার কী ব্যবস্থা নেয়।’
