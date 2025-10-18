গণপিটুনিতে কিশোরের মৃত্যু, প্রতিবাদে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ

গণপিটুনিতে কিশোরের মৃত্যু, প্রতিবাদে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ
গাজীপুরে চোর সন্দেহে গণপিটুনিতে আহত এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার (১৮ অক্টোবর) সকালে ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় স্থানীয়রা বোর্ড বাজার এলাকায় মরদেহ নিয়ে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেন।
নিহত হাসন (১৬) চাঁদপুর জেলা সদরের বিশ্বনন্দী এলাকার কবির হোসেনের ছেলে। গাছা থানার ওসি মো. আমিরুল ইসলাম মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ৮ অক্টোবর ভোর ৬টার দিকে গাজীপুর মহানগরীর গাছা থানাধীন পশ্চিম কলমেশ্বর এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের ওপর চোর সন্দেহে হাসনকে গণপিটুনি দেয় স্থানীয়রা। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসনকে প্রথমে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমেদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং পরবর্তীতে উত্তরা আরএমসি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার সকালে তার মৃত্যু হয়।
এদিকে কিশোর হাসনের মরদেহ গাজীপুর বোর্ড বাজার এলাকায় এসে পৌঁছালে স্থানীয়দের মাঝে উত্তেজনা তৈরি হয়। এক পর্যায়ে তার আত্মীয়-স্বজন ও স্থানীয় জনতা হাসন হত্যার প্রতিবাদে এবং বিচারের দাবিতে মরদেহ নিয়ে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে বিক্ষোভ করেন। এক পর্যায়ে তারা ওই মহাসড়কে অবরোধ সৃষ্টি করেন। এতে মহাসড়কের উভয় পাশে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়।
পরে গাছা থানার পুলিশ ও স্থানীয় বিএনপি নেতারা ঘটনাস্থলে এসে স্বজন ও স্থানীয়দের বুঝিয়ে মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দিলে দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।
