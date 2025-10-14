মঞ্চে বসা নিয়ে জুলাই যোদ্ধা ও আয়োজক কমিটির বাগবিতণ্ডা

মঞ্চে বসা নিয়ে জুলাই যোদ্ধা ও আয়োজক কমিটির বাগবিতণ্ডা
নেত্রকোনায় জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহীদ পরিবার ও আহত জুলাই যোদ্ধাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আসন গ্রহণ নিয়ে বাগবিতণ্ডা হয়েছে জুলাই যোদ্ধা ও আয়োজক কমিটির মধ্যে। সোমবার (১৪ সেপ্টেম্বর) জেলা পাবলিক হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ ঘটনা ঘটে।
এদিন জেলা প্রশাসন আয়োজিত অনুষ্ঠানে আসন গ্রহণ চলাকালে মদন উপজেলার জুলাই যোদ্ধা চৌধুরী মো. নওশীন পাশা দিপু আসন গ্রহণ নিয়ে বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন মঞ্চের ওপরে বসা নেতৃবৃন্দের সঙ্গে। এসময় দিপু বলেন, নেত্রকোনার মদন উপজেলা থেকে জুলাই আন্দোলন শুরু হয়েছে, অথচ মদনের জুলাই যোদ্ধাদের মূল্যায়ন করা হয়নি। মঞ্চে ছাত্রলীগ করা সাবেক নেতারা বসে আছেন। এ নিয়ে তিনি মঞ্চে উপস্থিত জেলা প্রশাসকসহ অন্যান্যদের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়েন। পরে তাকে নিবৃত করে অনুষ্ঠান শুরু হয়।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ জামান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) রাফিকুজ্জামান, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সুখময় সরকার, জেলা সিভিল সার্জন ডা. মো. গোলাম মাওলা (নঈম), সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সজল কুমার সরকার, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম হিলালী, প্রেসক্লাব সম্পাদক মাহবুবুল কিবরিয়া চৌধুরী, এনসিপির কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী নূর মোহাম্মদ আয়েশ, এনসিপির কেন্দ্রীয় সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) প্রীতম সোহাগ, কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ফাহিম রহমান খান পাঠান, জুলাই ওরিয়র্সের জেলা কমিটির আহ্বায়ক তোফায়েল আহমদ, জুলাই শহীদ ও আহত যাচাই বাছাই কমিটির সদস্য মো. রাজীব মিয়া, শহীদ ওমর ফারুকের মা কুলসুম আক্তার, আহত জুলাই যোদ্ধা মো. সোলায়মান হোসেন সহ জামায়াত এবং বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ।
