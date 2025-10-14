স্বামীর কীটনাশক পান দেখে ফাঁস নিলেন স্ত্রীও
নেত্রকোনার দুর্গাপুরে পারিবারিক কলহের জেরে স্বামী কীটনাশক পান অসুস্থ হলে ফাঁস দিয়ে স্ত্রীর আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। সোমবার (১৩ অক্টোবর) সন্ধ্যায় উপজেলার বাকলজোড়া ইউনিয়নের বসুনকোনা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত নারীর নাম বকুল আক্তার। তার স্বামী হাসান উল্লাহ ওই এলাকার মো. শহিদুল্লাহর ছেলে। কীটনাশক পান করে শারিরীক অবস্থার অবনতি হলে হাসান উল্লাহকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়।
দুর্গাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাহমুদুল হাসান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, পারিবারিক ঘটনায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরে কলহ চলছিল। সোমবার বিকেলে তাদের মধ্যে ঝগড়ার একপর্যায়ে স্বামী হাসান ঊল্লাহ বাড়িতে থাকা কীটনাশক পান করেন। বিষয়টি টের পেয়ে পরিবার দ্রুত তাকে দুর্গাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়।
তিনি আরও বলেন, স্বামীর কীটনাশক পানের খবরে স্ত্রী বকুল আক্তার অভিমানে ঘরের আড়ার সঙ্গে রশি বেঁধে আত্মহত্যা করেন। অন্যদিকে স্বামী হাসান ঊল্লাহকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত তিনি চিকিৎসাধীন আছেন।
ওসি আরও জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে থানায় আনা হয়েছে ও ময়নাতদন্তের জন্য নেত্রকোনা আধুনিক সদর হাসপাতালে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। এ ঘটনায় আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
