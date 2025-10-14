মানিকগঞ্জে একদিনে পাঁচজনের মরদেহ উদ্ধার
মানিকগঞ্জে পৃথক স্থান থেকে একদিনে পাঁচজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সোমবার (১৩ অক্টোবর) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত এসব মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ জানায়, সোমবার দুপুরে জরুরি সেবা ৯৯৯-এ কল পেয়ে মানিকগঞ্জ শহরের পশ্চিম দাশড়া এলাকার একটি বহুতল ভবনের তিনতলা থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় আবু হানিফ নামের এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করা হয়। আবু হানিফ কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামের আবুল বসরের ছেলে।
নিহতের সাবেক স্ত্রী বৃষ্টি আক্তার জানান, আবু হানিফ বর্তমান স্ত্রীকে নিয়ে ঢাকায় বসবাস করতেন। তার স্ত্রী গর্ভবতী। বিদেশে পাঠানোর কথা বলে আবু হানিফ বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে টাকা নিয়ে ফেরত না দেওয়ায় মানসিক চাপে ছিলেন। মানিকগঞ্জের এক ব্যক্তির মোটরসাইকেল বিক্রির টাকা আত্মসাৎ করে তিনি আত্মগোপনে ছিলেন। সেই পাওনাদারকে টাকা দেওয়ার জন্য সোমবার মানিকগঞ্জে আসেন। বৃষ্টি আক্তারের বাসায় লেনদেন হওয়ার কথা ছিল। তবে পাওনাদাররা আসার খবর পেয়ে ভেতর থেকে ঘরের দরজা আটকে ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন আবু হানিফ।
এদিকে সকালে মানিকগঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে থাকা একটি পরিত্যক্ত ঘর থেকে অজ্ঞাত পরিচয়ের এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ধারণা করা হচ্ছে, মৃত ব্যক্তি মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন।
এছাড়া সিঙ্গাইর উপজেলার দেওলি গ্রামে রোজিনা আক্তার নামের এক নারী বিষপান করলে তাকে মানিকগঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসাপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানেই মারা যান তিনি। পুলিশের ধারণা, পারিবারিক কলহের জেরে বিষপানে রোজিনা আক্তার আত্মহত্যা করেছেন।
একইদিন ভোরে ঘিওর উপজেলার দেওভোগ গ্রামে ঝুলন্ত অবস্থায় সোনা মিয়া নামের এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। গত বছর তার স্ত্রী মারা যাওয়ার পর থেকেই তিনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলেন। রোববার রাতে বোনজাইয়ের বাড়িতে গিয়ে ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন তিনি।
এর আগে সাটুরিয়া উপজেলার ধানকোড়া ইউনিয়নের বারবাড়িয়া এলাকায় ইনসেপ্টা ফার্মাসিটিক্যালের কারখানায় কাজ করার সময় ছাদ থেকে ড্রাম পড়ে রাসেল মাহমুদ নামে এক শ্রমিক নিহত হন। রোববার রাতে আহত অবস্থায় রাসেলকে মানিকগঞ্জ সদর হাসপাতালে আনা হলে দায়িত্বরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। নিহত রাসেল জামালপুর সদর উপজেলা রুহুল্লী গ্রামের মৃত ইদ্রিস আলীর ছেলে।
মানিকগঞ্জ সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আমিনুল ইসলাম ও ঘিওর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আমিনুল ইসলাম জানান, মরদেহগুলো উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মানিকগঞ্জ মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে। আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
সজল আলী/এফএ/এএসএম