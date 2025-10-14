জয়পুরহাটে এনসিপির প্রধান সমন্বয়কের পদত্যাগ

জয়পুরহাটে এনসিপির প্রধান সমন্বয়কের পদত্যাগ
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) জয়পুরহাট জেলা শাখার প্রধান সমন্বয়ক মো. ফিরোজ আলমগীর তার পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। সোমবার (১৩ অক্টোবর) জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক ও সদস্য সচিব বরাবর এক চিঠিতে তিনি এই পদত্যাগের ঘোষণা দেন তিনি।
চিঠিতে ফিরোজ আলমগীর উল্লেখ করেন, ‘সাম্প্রতিক সময়ে দলের বিভিন্ন কার্যক্রম, সিদ্ধান্ত ও অবস্থান বিপ্লবের আদর্শের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলে মনে করছি। এছাড়াও চিহ্নিত আওয়ামী নেতা-কর্মীদের দলে নেওয়ার বিষয়ে আপনারা যে নীতি পোষণ করছেন বা সাপোর্ট করছেন সেটি আমার ব্যক্তিগত আদর্শ ও মূল্যবোধের বিপরীত। যা আমাকে হতাশ করেছে। আশা করেছিলাম একটি বিপ্লব পরবর্তী সময়ে এনসিপি একটি নতুন ধারার রাজনীতি নিয়ে আসবে। কিন্তু বর্তমান সময়ে এনসিপি গতানুগতিক রাজনৈতিক নীতি গ্রহণ করেছে। যা আমাকে মর্মাহত করেছে।’
তিনি আরও উল্লেখ করেন , ‘আমি আশা করবো, এনসিপি বিগত আন্দোলনে শহীদ পরিবার ও আহতদের কথা বুঝতে চেষ্টা করবে। তারা কী চেয়েছিল, কেমন দেশ দেখতে চায় তা গুরুত্ব দিয়ে শোনার চেষ্টা করবে। শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় নেতাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দল পরিচালনার মানসিকতা পরিহার করে আন্দোলনে আহতদের এবং জেলা পর্যায়ের জনমতের পরামর্শ কেন্দ্রিক কাজ করবে। বর্তমানে আমি এনসিপির কর্মকাণ্ডের সাথে আর সংযুক্ত থাকতে পারছি না এবং এনসিপির সকল কার্যক্রম থেকে পদত্যাগ করছি।’
