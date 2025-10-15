ছাত্রীদের জন্য নিরাপদ ক্যাম্পাস গড়তে চাই: সাইদ বিন হাবিব

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ১০:২৯ এএম, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
ছাত্রীদের জন্য নিরাপদ ক্যাম্পাস গড়তে চাই: সাইদ বিন হাবিব
শিবির সমর্থিত সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোটের জিএস প্রার্থী সাইদ বিন হাবিব

নির্বাচিত হলে ছাত্রীদের জন্য নিরাপদ ক্যাম্পাস গড়তে চান বলে জানিয়েছেন চাকসুর ছাত্রশিবির সমর্থিত সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোটের জিএস প্রার্থী সাইদ বিন হাবিব।

বুধবার (১৫ অক্টোবর) সকাল ১০টায় আইটি ভবনে ভোট দিতে এসে এমন প্রত্যাশা জানান তিনি।

তিনি বলেন, ভোট শিক্ষার্থীদের একান্ত ব্যক্তিগত অধিকার। শিক্ষার্থীরা যাকে যোগ্য মনে করবেন তাকেই নির্বাচিত করবেন। এই সিদ্ধান্ত একান্ত তাদের ব্যক্তিগত।

তিনি বলেন, শিক্ষার্থীরা আমাকে নির্বাচিত করলে আমি শিক্ষার্থীবান্ধব কাজ করবো ইনশাআল্লাহ। শিক্ষার্থীদের কল্যাণেই আমরা কাজ করে যাব। একটা স্বপ্নের সুন্দর ক্যাম্পাস বিনির্মাণে আমি কাজ করে যাবো। বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি একাডেমিক ক্যাম্পাসে পরিণত করবো।

তিনি আরও বলেন, ১২ মাসে ৩৩ দফা সংস্কার করে ৯টি কি’ পয়েন্টে কাজ করবে সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট। সবাইকে সঙ্গে নিয়ে স্বপ্নের ক্যাম্পাস গড়তে চাই। নির্বাচনে জিতি-হারি সমস্যা নেই, শিক্ষার্থীদের কল্যাণে কাজ করে যাবো।

রফিক হায়দার/এফএ/এএসএম

