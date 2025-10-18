শাহজালাল বিমানবন্দরে কার্গো ভিলেজে আগুন
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে আগুনের ঘটনা ঘটেছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে যাচ্ছে ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট।
শনিবার (১৮ অক্টোবর) দুপুর ২টা ৩৪ মিনিটে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট ঘটনাস্থলে যাচ্ছে।
ফায়ার সার্ভিসের ডিউটি অফিসার লিমা খানম জানান, আগুনের খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। তবে তারা এখনো পৌঁছায়নি।
আরও পড়ুন
চট্টগ্রাম ইপিজেডে আগুন বাড়ছে, ঝুঁকিতে আশপাশের কারখানা
এখনো নির্বাপণ হয়নি আগুন, ভেতরে কুণ্ডলীর মতো বিষাক্ত ধোঁয়া
প্রাথমিকভাবে অগ্নিকাণ্ডের কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানাতে পারেননি ফায়ার সার্ভিসের এ কর্মকর্তা।
শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে আমদানি করা পণ্য থাকে।
টিটি/কেএসআর/এএসএম