চট্টগ্রাম ইপিজেডে আগুন বাড়ছে, ঝুঁকিতে আশপাশের কারখানা

চট্টগ্রাম ইপিজেডে আগুন বাড়ছে, ঝুঁকিতে আশপাশের কারখানা
চট্টগ্রাম রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে (সিপিজেড) অ্যাডামস ক্যাপ নামে একটি কারখানায় লাগা আগুন বাড়ছে। আগুনের তীব্রতায় আশপাশের আরও কয়েকটি কারখানা ঝুঁকিতে রয়েছে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস।
আগুনের তীব্র তাপে পাশের কয়েকটি কারখানার ভবন অতিরিক্ত গরম হওয়ায় নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কারখানাগুলোর অভ্যন্তরে পানি ছিটিয়ে শীতল রাখার চেষ্টা করছেন সেখানকার কর্তৃপক্ষ।
আরও পড়ুন
আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের সঙ্গে যোগ দিয়েছে নৌবাহিনী
চট্টগ্রাম ইপিজেডে কারখানায় ভয়াবহ আগুন
পার্শ্ববর্তী কারখানা স্মার্ট জ্যাকেটের কর্মকর্তা শাহনেওয়াজ বলেন, আমাদের নিজস্ব হাইড্রেন্ট দিয়ে সামনের অ্যাডামস ক্যাপে লাগা আগুনে প্রায় তিন ঘণ্টার মতো পানি ছিটিয়েছি।
তিনি আরও বলেন, আগুনের তাপে আমাদের কারখানাও অত্যধিক গরম হয়ে উঠছে। এখন আমরা আমাদের কারখানার অভ্যন্তরেও পানি ছিটিয়েছি।
এএমএ/এমএস