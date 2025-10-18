চট্টগ্রামে ইপিজেডে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন দাবি
চট্টগ্রাম রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (সিইপিজেড) এলাকায় অ্যাডামস ক্যাপ অ্যান্ড টেক্সটাইল লিমিটেড কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে নিহতদের প্রতি গভীর শোক জানিয়েছে কনজুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)। একই সঙ্গে এ ঘটনায় আহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন দাবি করেছে সংগঠনটি।
শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ দাবি জানানো হয়।
এতে বলা হয়, ক্যাব মনে করে, এই অগ্নিকাণ্ড শ্রমিক ও সাধারণ নাগরিকদের জীবনরক্ষা, নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও শিল্পকারখানায় অগ্নি-নিরাপত্তা ব্যবস্থার ঘাটতির একটি করুণ উদাহরণ। এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে নিয়মিত পরিদর্শন, নিরাপত্তা যাচাই, অগ্নিনির্বাপণ প্রশিক্ষণ এবং পর্যাপ্ত সুরক্ষা সরঞ্জামের ব্যবস্থা থাকা জরুরি ছিল।
আরও পড়ুন:
চট্টগ্রাম ইপিজেডে কারখানায় ভয়াবহ আগুন
১৭ ঘণ্টা পর নিয়ন্ত্রণে ইপিজেডের আগুন, দুই তদন্ত কমিটি গঠন
চট্টগ্রাম ইপিজেডে আগুনে ধসে পড়ছে কারখানার ভবন
ক্যাবের দাবিসমূহ
১. অগ্নিকাণ্ডের কারণ উদঘাটনে দ্রুত তদন্ত কমিটি গঠন করে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
২. নিহতদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং আহতদের চিকিৎসা সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে।
৩. সব শিল্পকারখানায় অগ্নি-নিরাপত্তা মান নিশ্চিত করতে নিয়মিত মনিটরিং ও সচেতনতা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।
৪. শ্রম ও কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং ফায়ার সার্ভিস বিভাগকে সমন্বিতভাবে শ্রমিক নিরাপত্তা নীতি বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।
ক্যাব আশা করে, সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এ ধরনের দুর্ঘটনা প্রতিরোধে স্থায়ী সমাধান নিশ্চিত করবে।
এনএইচ/এসএনআর/এএসএম