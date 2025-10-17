ধাওয়া খেয়ে গলিতে জুলাই যোদ্ধারা, সাউন্ড গ্রেনেড-ইটপাটকেল নিক্ষেপ

ধাওয়া খেয়ে গলিতে জুলাই যোদ্ধারা, সাউন্ড গ্রেনেড-ইটপাটকেল নিক্ষেপ
জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় পুলিশের সঙ্গে জুলাই সনদ স্বাক্ষর ইস্যুতে আন্দোলনকারীদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার (১৭ আক্টোবর) দুপুর ১টা ২৫ মিনিটের দিকে সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে।
পুলিশের ধাওয়া খেয়ে লালমাটিয়া হাউজিং সোসাইটির গলিতে অবস্থান নিয়েছেন জুলাই যোদ্ধারা। সেখান থেকেই পুলিশকে উদ্দেশ্য করে ইটপাটকেল ছুড়ছেন তারা।
অপরদিকে পুলিশ তাদের দিকে বেশ কয়েকটি সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। দুপুর ২টার দিকে এমন পরিস্থিতি দেখা যায়।
পুলিশ ও এপিবিএন সদস্যরা মূল সড়কের মাঝখানে অবস্থান নিয়ে কিছুক্ষণ পরপর আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্যে সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করছেন।
লালমাটিয়ার গলির পাশাপাশি মিরপুর রোডের কলাবাগান এলাকার দিকেও বেশকিছু জনতাকেও জুলাই যোদ্ধাদের সঙ্গে যোগ দিতে দেখা গেছে।
জুলাই সনদ স্বাক্ষর হওয়ার কথা আজ। আগে থেকেই জুলাই যোদ্ধাদের একাংশ জাতীয় সংসদ ভবনের সামনে অবস্থান করছিলেন। সংসদ ভবনের ভেতরে যোদ্ধাদের আরেক অংশ অনুষ্ঠানস্থলে ছিলেন।
এক পর্যায়ে বাইরে থাকা আন্দোলনকারীরা সংসদ ভবনের ১২ নম্বর গেট ভেঙে ভেতরে ঢুকে যায়। পরে ভেতরে থাকা জুলাই যোদ্ধারা বাইরে চলে আসেন। এরপরই শুরু হয় সংঘর্ষ।
