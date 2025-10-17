  2. জাতীয়

জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

পুলিশের সঙ্গে জুলাই যোদ্ধাদের সংঘর্ষ, গাড়ি ভাঙচুর-সড়কে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:০২ পিএম, ১৭ অক্টোবর ২০২৫
জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় পুলিশের সঙ্গে জুলাই যোদ্ধাদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে/ছবি জাগো নিউজ

জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় পুলিশের সঙ্গে জুলাই যোদ্ধাদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে পুলিশের বেশ কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুর করা হয়।

এছাড়া সংসদ ভবনের সামনে এমপি হোস্টেলের সামনে সড়কে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করছেন আন্দোলনকারীরা।

শুক্রবার (১৭ আক্টোবর) দুপুর ১টা ৪৫ মিনিটের দিলে সড়কে থাকা প্লাস্টিকের জিনিসপত্র, টায়ারে আগুন ধরিয়ে দেন তারা। এর আগে দুপুর ১টা ২৫ মিনিটের দিকে সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে।

এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া চলছে।

আগে থেকেই জুলাই যোদ্ধাদের একাংশ জাতীয় সংসদ ভবনের সামনে অবস্থান করছিলেন। সংসদ ভবনের ভেতরে যোদ্ধাদের আরেক অংশ অনুষ্ঠানস্থলে ছিলেন।

এক পর্যায়ে বাইরে থাকা আন্দোলনকারীরা সংসদ ভবনের ১২ নম্বর গেট ভেঙে ভেতরে ঢুকে যান। পরে ভেতরে থাকা জুলাই যোদ্ধারা বাইরে চলে আসেন। এরপরই শুরু হয় সংঘর্ষ।

এনএস/এসএনআর

